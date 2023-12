Da Braga credono nell’impresa: quanti messaggi di sfida contro il Napoli!

Il Braga vince e convince in campionato: ora testa al Napoli in Champions League, martedì sera la sfida del Maradona



Il Napoli di mister Mazzarri è atteso da una sfida molto importante. Martedì sera gli azzurri scenderanno in campo per prender parte all’ultima gara della fase a gironi di Champions League, contro il Braga al Maradona. Una partita decisiva, è fondamentale passare il turno per perseguire gli obiettivi stagionali.

Per passare il turno gli azzurri dovranno vincere, pareggiare o perdere con un solo gol di scarto. L’unico caso in cui il Braga riuscirebbe a passare è una vittoria con due o più gol di scarto. Si tratta di un’impresa, che però i portoghesi non hanno paura di compiere.

Da Braga lanciano la sfida: “Siamo pronti per sfidare il Napoli!”

Nell’ultimo incontro di Liga Portugal il Braga ha vinto 1-3, contro il Vizela e si è portato in quarta posizione. Tuttavia, i punti di distacco dalla vetta, per ora occupata dallo Sporting Lisbona, sono solo 2.

Al termine della gara è intervenuto l’allenatore del Braga Artur Jorge, che ha parlato anche della prossima sfida del Maradona: “Il 3-1 rende giustizia alla prestazione perché abbiamo tenuto molto palla, soffrendo poi su una palla inattiva. Abbiamo un programma fitto, sarà impegnativo con la Champions, ma nessuno ci ha pensato, sempre bello vedere tutti questi tifosi sostenerci”, queste le sue dichiarazioni.

Il mister non è stato l’unico a lanciare la sfida al Napoli. Nel post partita ha parlato anche Simon Banza, attaccante belga capocannoniere del Braga con 13 gol. Di seguito quanto dichiarato: