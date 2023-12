Classifica impietosa, il Napoli rischia il sesto posto: lo scenario (FOTO)

Continuano le pessime notizie in orbita Napoli dopo la sconfitta incassata contro la Juventus. Ad insidiare il quarto posto, infatti, non vi è solo la Roma.

Sembra un tunnel senza fine la stagione fin qui condotta dal Napoli, caduto anche tra le mura dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Ancora una volta infatti, degli azzurri spreconi nel primo tempo hanno patito il lampo improvviso degli avversari, come accaduto anche contro Lazio, Empoli, Inter e chi più ne ha più ne metta. Adesso però, la situazione in classifica si fa drammatica, e non solo a causa del -12 dal primo posto (che potrebbe divenire -14 in caso di trionfo Inter). Vi è infatti da guardare con attenzione alle inseguitrici, ed in particolare al match fra Roma e Fiorentina.

Napoli, non solo la Roma insidia il quarto posto

Alla luce delle ultime due sconfitta maturate in campionato, il Napoli è ufficialmente privo anche della possibilità di sperare. Gli azzurri, dopo la debacle di Torino, hanno infatti perso matematicamente il quarto posto, con l’entità del sorpasso che verrà quindi stabilita in seguito all’incontro tra Roma e Fiorentina, previsto all’Olimpico alle ore 20.45 di domenica 10 dicembre.

Un trionfo dei giallorossi di Mourinho porterebbe infatti i capitolini a quota 27 d’innanzi ad un Napoli fermo a 24, con il pareggio che permetterebbe invece ai capitolini di staccare i rivali di un solo punto. Occhi puntati quindi sulla Fiorentina, che in caso di vittoria raggiungerebbe lo scalino dei 26 scavalcando a propria volta gli uomini di Mazzarri.

Ma non è finita qui, perché ad insidiare il Napoli vi sarebbe addirittura il Bologna di Thiago Motta. I felsinei si trovano infatti alle spalle degli azzurri con 22 punti e, in caso di vittoria contro la Salernitana, scavalcherebbero proprio i Campioni d’Italia portandosi a quota 25. Il 15° turno di Serie A rischia così di divenire un vero e proprio incubo per i partenopei, che con la giusta combinazione di risultati potrebbero ritrovarsi in sesta posizione al termine della giornata di campionato. In caso di trionfo Bologna e di vittoria Fiorentina con solo un gol di scarto, inoltre, Mazzarri ed i suoi sarebbero addirittura condannati al 7° posto, data la differenza reti che premierebbe la Roma in caso di parità di punti.