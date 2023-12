Atalanta-Milan, da Bergamo lanciano la sfida: le parole sul Napoli

Si parla di Napoli anche nel corso del pre-partita di Atalanta-Milan. Il calciatore è infatti intervenuto sulla situazione degli azzurri.

Dopo la sconfitta patita dal Napoli contro la Juventus, Atalanta-Milan diventa un’occasione ancora più ghiotta, per le due compagini implicate, di far ulteriormente male agli azzurri. In caso di vittoria bergamasca, infatti, i nerazzurri si porterebbero a ridosso dei partenopei in classifica, con i rossoneri che invece staccherebbero ulteriormente i Campioni d’Italia dal terzo posto in caso di trionfo. Proprio a causa di ciò, di Napoli si è parlato anche nel corso del pre-partita del match del Gewiss Stadium, con il calciatore intervenuto ai microfoni di DAZN.

De Roon torna sul Napoli, le parole

Assente dal match di due settimane fa causa squalifica, Marten De Roon è tornato a disposizione di Gian Piero Gasperini e della sua Atalanta. Raggiunto quindi in mixed zone dai colleghi di DAZN, l’olandese è intervenuto con parole dirette nei confronti del Napoli. “Con il Napoli non abbiamo fatto una brutta partita, ma non abbiamo fatto risultato“, ha dichiarato il centrocampista, prima di rispondere con fermezza e decisione all’ulteriore domanda circa gli azzurri.

“Napoli al quarto posto a soli 4 punti? Dobbiamo giocare partita dopo partita, non abbiamo vinto per quattro gare consecutive e dobbiamo tornare a fare punti. Pensiamo prima a noi stessi e poi alla classifica“, quanto dichiarato in conclusione da De Roon.