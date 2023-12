Mazzarri rivela: “Ho lavorato su un aspetto in particolare per migliorare il Napoli”

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre gara dell’Allianz Stadium.

Ci siamo, a breve il Napoli scenderà in campo affrontando la Juventus di Max Allegri nell’Allianz Stadium di Torino, in uno degli ultimi big match del clamoroso tour de force che vedrà impegnati gli azzurri da qui sino al termine del 2023.

Una vittoria e due sconfitte, questo lo score di Walter Mazzarri nelle prime 3 partite affrontate, il tecnico toscano, nonstante le buone prestazioni del team, ha quindi raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Dettagli, imprecisioni rivelatesi fatali e anche un pò di oggettiva sfortuna, sono stati tante le sliding doors delle sfide contro Real Madrid ed Inter, dall’errore macroscopico di Meret al Bernabeu, sino alle decisioni quantomeno discutibili di Massa domenica scorsa.

L’ex Cagliari è infatti consapevole dei progressi ottenuti dal suo arrivo, nonostante la strada ancora lunga da percorrere viste le poche settimane passate dal suo secondo insediamento sotto l’ombra del Vesuvio. Allo stesso tempo, la voglia di iniziare a raccogliere parte del proprio seminato, è diventata elevata, per non dire necessaria con una Roma in grado di agganciare gli azzurri al quarto posto.

Mazzarri sulla gara con uno sguardo al passato

Consapevole dei progressi fatti, ma allo stesso tempo dei dettagli che necessariamente devono essere migliorati, ai microfoni di DAZN, si è così espresso l’allenatore azzurro Walter Mazzarri:

“Ho lavorato sugli errori fatti. Dobbiamo provare a non ripeterli, facendo poi il nostro calcio. Se ho fatto la formazione con questi calciatori è perché penso che per partire sia quella più adatta, poi possiamo fare subito 4 cambi più uno che mi conservo per non restare mai in 10”.

Infine, il tecnico toscano, si è così espresso sull’importanza delle sostituzioni, facendo un confronto tra la gara di stasera e quella dello scorso anno, terminata per 0 ad 1 con la celebre rete di Raspadori, che consegnò lo scudetto al Napoli:

“Le sostituzioni sono comunque importanti. Sarà una partita diversa rispetto a quella dello scorso anno”.

La speranza, per tecnico e tifosi, è quella di ottenere un risultato positivo, che rilancerebbe il Napoli in classifica, ma soprattutto potrebbe modificare l’inerzia di una stagione vissuta sulle montagne russe. Un saggio di ciò, l’hanno dato già i novanta minuti del Gewiss Stadium a Bergamo, che hanno segnato il ritorno di Mazzarri in panchina, capace nel giro di pochi giorni, di ridonare entusiasmo al proprio team e ad una piazza spenta dalla gestione Garcia.