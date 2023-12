LIVE – Juventus-Napoli 0-0: pazzesca occasione sciupata da Kvara

Le scelte ufficiali delle formazioni dei due allenatori e gli aggiornamenti minuto dopo minuto di questo importantissimo Juventus-Napoli.

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Napoli, anticipo serale della 15esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di Walter Mazzarri cercano il riscatto dopo il pesante K.O. casalingo contro l’Inter, inoltre i campioni d’Italia hanno l’esigenza di raccogliere punti per restare saldamente in zona Champions League. Battere la Juventus di Max Allegri non sarà affatto semplice, i bianconeri sono in un ottimo momento di forma e si stanno giocando la testa della classifica con l’Inter.

Juventus Napoli, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

Di seguito gli aggiornamenti:

Tweets by sscnapoli