Juventus-Napoli, tocca a un terzino adattato: ecco quando torna Mario Rui

Il Napoli da alcune settimane è stato colpito da alcuni infortuni che hanno interessato Mario Rui e Mathias Olivera. Al momento sono state adottate delle toppe momentanee, in attesa del rientro del portoghese.

Come avvenuto nelle ultime gare contro Real Madrid ed Inter, anche questa sera contro la Juventus il Napoli sarà costretto ad adattare un difensore nel ruolo di terzino sinistro. Gli infortuni di Mario Rui ed Olivera stanno creando diversi grattacapi tattici a Mazzarri.

Spunta la data del possibile rientro di Mario Rui, che sarebbe fondamentale per gli azzurri.

Napoli, si avvicina il rientro di Mario Rui: le possibili date

Nelle ultime gare, Mazzarri è stato costretto ad adattare uno tra Natan e Juan Jesus nel ruolo di terzino sinistro. Purtroppo non c’erano alternative, visti gli infortuni che hanno colpito i due terzini mancini, ossia Mario Rui ed Olivera. Anche questa sera contro la Juventus sarà utilizzato un centrale adattato a sinistra, ma intanto si avvicina il rientro di Mario Rui.

Il terzino portoghese sta rispondendo bene negli ultimi allenamenti, ed il rientro sembra ormai imminente, nonostante i tempi sembravano più lunghi. Come riporta Il Corriere dello Sport, Mario Rui dovrebbe rientrare tra i convocati del Napoli per la sfida contro il Braga di martedì, o al massimo per quella di sabato contro il Cagliari. Insomma, il rientro del terzino portoghese è ormai imminente, e risolverebbe tanti problemi nella testa di Mazzarri.