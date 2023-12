Juventus-Napoli, Mazzarri torna a Torino: la prima volta fu storica

Mancano poche ore al fischio d’inizio per la partita tra Juventus e Napoli, in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino

Juventus contro Napoli è sempre stata una sfida molto sentita da entrambe le tifoserie. Una partita che connette le emozioni di tantissimi sostenitori e che a Napoli viene considerata come “partita dell’anno”. Una storica rivalità ha percorso la storia di queste due squadre che stasera torneranno ad affrontarsi per il primo atto di questo campionato.

Ad arrivare meglio alla sfida sarà certamente la Juve di Max Allegri che non perde in campionato da nove incontri. Il Napoli invece viene da un brutto passo falso casalingo, contro l’Inter. Alla squadra di Walter Mazzarri servirà un’impresa per uscire dallo Stadium di Torino con il bottino pieno, così come l’anno scorso.

Esordio bis a Torino dopo una maledizione sciolta

Quella di stasera sarà la seconda “prima” volta per Walter Mazzarri contro la Juventus a Torino da allenatore del Napoli. Tantissimi tifosi ricordano quella che invece fu la sua prima vera volta. Era il 31 ottobre del 2009 e sulla panchina del Napoli c’era Walter Mazzarri, poche settimane dopo la sua firma come nuovo il nuovo allenatore che avrebbe sostituito Roberto Donadoni. Il primo Juventus-Napoli di Walter Mazzarri si giocava allo Stadio Olimpico di Torino. Prima di quella partita, lo stadio dei bianconeri era un vero e proprio tabù per i partenopei. Il Napoli non vinceva a Torino dal 20 novembre ’88 quando si impose sui bianconeri per 5-3 con un tripletta di Careca e con i gol di Carnevale e Renica.

Il 31 ottobre del 2009 però Walter Mazzarri, da esordiente, riuscì a sciogliere una maledizione che durava da oltre 20 anni. Quella partita infatti è considerata storica. Gli azzurri si imposero per 3-2 grazie alla doppietta di capitan Marek Hamsik e al gol di Jesus Datolo. Fu una rimonta pazzesca per quella squadra che rimontò i due gol di svantaggio bianconeri firmati da Trezeguet e Giovinco.