Juventus-Napoli è la sfida tra le “migliori”: i dati sono assurdi

Manca poco più di un ora all’inizio di Juventus-Napoli. Nel big match della 15ª giornata di Serie A si affronteranno due delle squadre più forti analizzando alcune statistiche.

L’attesa sta per giungere al termine, visto che Juventus-Napoli è ormai praticamente vicina al calcio d’inizio. Le due squadre sono pronte a battagliare per portare a casa un risultato importante e prestigioso nell’ottica del campionato.

Scopriamo alcune statistiche interessanti inerenti alle due squadre in vista del match.

Juventus-Napoli: le statistiche vedono un netto equilibrio

Manca sempre meno all’inizio di Juventus-Napoli, che alle 20:45 prenderà il via definitivo. Il match vedrà affrontarsi due delle squadre più forti del campionato, e che vanno a caccia della capolista Inter. I bianconeri cercheranno la rivalsa dopo le due sconfitte della passata stagione, mentre i Campioni d’Italia proveranno a dimostrare il loro valore come nei due precedenti.

Ci troviamo però in una nuova stagione, e per le due squadre i mondi sono decisamente cambiati. Regna però l’equilibrio tra Juventus e Napoli se analizziamo alcune statistiche. Difatti come riporta OptaPaolo, all’Allianz Stadium si affronteranno la squadra che ha ottenuto più punti nei match casalinghi (Juventus con 17 punti, ndr.) e la squadra che ha ottenuto più punti in trasferta dopo l’Inter (Napoli con 17 punti, ndr.). Dunque si fronteggeranno la miglior squadra casalinga del campionato contro la miglior squadra in trasferta del campionato. Non ci resta che attendere il match per capire quale dei due aspetti prevarrà in campo, o se ci sarà un pareggio che sancirà l’equilibrio tra le due squadre.