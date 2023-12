Juve-Napoli, la febbre lo blocca a casa: non è partito per Torino

Sarà assente nel big match di stasera in programma all’Allianz Stadium di Torino, l’influenza lo ha costretto a non partire

Il penultimo ostacolo da fronteggiare per Walter Mazzarri che, da quando è ritornato sulla panchina del Napoli, ha trovato dinanzi a se un calendario molto insidioso. Il tecnico di San Vincenzo livornese ha infatti dovuto prima fronteggiare l’Atalanta ed il Real Madrid in trasferta, poi c’è stata la partita con l’Inter allo Stadio Maradona, stasera la Juventus a Torino e poi il Braga, partita che deciderà il cammino degli azzurri in Champions. Soltanto una vittoria, per il momento, per Mazzarri che ha esordito a Bergamo con i tre punti. Sconfitte contro Real Madrid e Inter, stasera si cercherà l’impresa allo Stadium.

La Juventus di Max Allegri viene da nove risultati utili consecutivi in campionato. Dopo la sciagurata sconfitta di fine settembre al Mapei di Reggio Emilia contro il Sassuolo, i bianconeri non hanno più perso una partita. Sette vittorie e due pareggi e secondo posto in classifica a -2 dall’Inter di Simone Inzaghi. Soltanto tre gol subiti nelle ultime nove di campionato e obiettivo scudetto praticamente conclamato per Max Allegri e la sua banda. Una stagione senza competizione europee era probabilmente ciò che serviva alla Juventus per tornare ad alti livelli e concentrarsi esclusivamente sul campionato.

Mazzarri ha un piano

Sarà ancora emergenza in difesa per il Napoli di Walter Mazzarri con il laterale sinistro di ruolo che mancherà ai partenopei per la terza partita di fila. Non ce la farà Mario Rui ad essere della partita, più probabile una sua convocazione in settimana per il decisivo scontro casalingo contro i portoghesi del Braga. Il tecnico toscano si affiderà quindi nuovamente al brasiliano Natan. Secondo Mazzarri, infatti, in assenza di titolari Natan è il più adatto a giocare in quel ruolo. Nelle ultime ore però ci sarà anche un altro forfait per il Napoli, stavolta a livello dirigenziale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mauro Meluso sarà assente per la partita tra Juventus e Napoli. Il dirigente sportivo azzurro infatti, poco prima di partire con il gruppo squadra in direzione Torino, è stato colpito da un attacco influenzale che lo ha costretto a rimanere a casa. Meluso quindi non ha viaggiato con il resto degli azzurri e stasera non potrà essere presente sugli spalti dell’Allianz Stadium di Torino per assistere alla partita tra Juventus e Napoli.