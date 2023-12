Juan Jesus all’intervallo: “Abbiamo la partita in mano”, poi svela cosa servirà nella ripresa

Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo.

Termina zero a zero la prima frazione tra Juventus e Napoli, una gara chiusa, in cui gli azzurri hanno però sprecato due ghiotte palle goal con Kvaratskhelia e Di Lorenzo.

Juan Jesus a DAZN sulla seconda frazione

Intervistato al termine dei primi quarantacinque di gioco, il difensore brasiliano ex Inter e Roma, Juan Jesus, si è così espresso:

“Dobbiamo concludere meglio, la partita ce l’abbiamo in mano. Ci è mancato solo fare gol. Ora dobbiamo essere lucidi perché abbiamo noi il ossesso del pallone. Dobbiamo fare il secondo tempo come il primo”.

Idee chiare del brasiliano, consapevole dell’ottima partita condotta dai suoi, che con ogni probabilità, come accaduto contro l’Inter, avrebbe meritato qualcosa in più.