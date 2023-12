Dove vedere Juventus-Napoli in streaming e TV. Si avvicina il big match della quindicesima giornata di Serie A.

Sono ore molto importanti in casa Napoli, in vista della supersfida di stasera con la Juventus. Il famoso 8 dicembre è arrivato, giorno nel quale i bianconeri affrontano i campioni d’Italia in carica, sarà un big match pieno di emozioni all’Allianz Stadium, che ospita i partenopei dopo la vittoria dello scorso anno grazie alla rete di Giacomo Raspadori nel finale che consegnò di fatto il tricolore nelle mani del Napoli. La rivalità tra le tifoserie e il livello di tensione per questa partita è elevatissimo ed entrambe le squadre hanno bisogno di punti per proseguire la corsa ai primi posti in campionato.

I bianconeri potrebbero tornare ad essere primi in classifica con una vittoria, in attesa dell’Inter che ospiterà l’Udinese domani alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Gli azzurri hanno bisogno di una vittoria per accorciare a -2 sul Milan, che dovrà affrontare l’Atalanta e lo farà in quello che è un brutto periodo per i bergamaschi. Per mister Walter Mazzarri una vittoria significherebbe anche guadagnare 3 punti di vantaggio sulla Roma, in attesa che i ragazzi di Josè Mourinho affrontino la Fiorentina.

La settimana prossima potrebbe però svantaggiare e non poco il Napoli, che sta affrontando una serie di partite difficili. Dopo aver vinto con l’atalanta e perso con l’Inter, gli azzurri dovranno affrontare il club bianconero stasera e l’SC Braga nell’ultima gara del girone di Champions League. Per qualificarsi agli ottavi di finale, i partenopei dovranno evitare una sconfitta con più di un gol di scarto e la qualificazione risulta quasi in cassaforte.

Juve-Napoli: torna Danilo, emergenza azzurra a sinistra

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

In casa Juve il ritorno importante è quello del capitano Danilo, che insieme a Gatti e Bremer dovrà gestire e contenere Osimhen, Politano e Kvaratskhelia. Anche Locatelli e Kostic verso una maglia da titolare. In casa Napoli torna titolare Piotr Zielinski, mentre a sinistra è ancora emergenza viste le assenze di Mathias Olivera e Mario Rui.

Juventus-Napoli sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il match in TV trasmesso con installazione dell’app e inserimento delle credenziali richieste. Qualora si fosse abbonati anche a Sky, c’è la possibilità di vedere la gara tramite il canale 214 e su sito o app DAZN con inserimento delle credenziali richieste.