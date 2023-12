Allegri a DAZN fa le previsioni prima di Juve-Napoli: il suo risultato

Mancano poche ore al calcio d’inizio di Juventus-Napoli. L’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri ha parlato a poche ore dal match, facendo la sua previsione per l’incontro.

Sale l’attesa per la super sfida dell’Allianz Stadium, che questa sera vedrà scendere in campo Juventus e Napoli. Match clou per entrambe le squadre, che cercheranno a tutti i costi di portare a casa un risultato positivo.

Massimiliano Allegri ha dato la sua previsione per il match a poche ore dalla sfida.

Il pronostico di Allegri per Juventus-Napoli

Alle 20:45 prenderà il via Juventus-Napoli, big match valido per la 15ª giornata di Serie A. I bianconeri cercano il momentaneo sorpasso all’Inter in vetta alla classifica, mentre gli azzurri proveranno ad accorciare le distanze dalla vetta. Il match dunque si prospetta senza alcune esclusione di colpi, visto che la vittoria consentirebbe alle due squadre di fare notevoli passi in avanti da ogni punto di vista.

A poche ore dal match, Massimiliano Allegri ha parlato dell’incontro di questa sera ai microfoni di DAZN, facendo una previsione: “Credo che in questo momento bisogna pensare a fare una bella partita e a portare a casa il risultato positivo. Perché ci consentirebbe o di mantenere o di allontanare loro da noi”. Insomma, il tecnico bianconero è stato chiaro, punta ad un risultato positivo. Nell’ottica di Allegri andrebbe bene dunque anche un pareggio, visto che a detta sua si affronterà il Napoli che è una delle pretendenti per lo scudetto.