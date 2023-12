Napoli escluso da tutto: Di Canio distrugge gli azzurri

Napoli in difficoltà, Di Canio vede gli azzurri fuori da tutto: la sua opinione sulla lotta scudetto fa discutere i tifosi partenopei

Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, non ha cominciato alla grande il campionato. Sotto la guida di Garcia gli azzurri non hanno riscontrato una continuità di rendimento sufficiente a mantenere il passo di Inter e Juventus. Mazzarri, che ha sostituito il tecnico francese dopo l’esonero, ha cominciato molto bene vincendo con l’Atalanta in trasferta, ma la sconfitta contro l’Inter in casa di fatto esclude il Napoli dalla corsa al tricolore.

I punti di distacco dall’Inter capolista sono ben 11, 9 quelli di distanza dalla Juventus. Gli azzurri sono anche usciti dalla top 4, valida per l’accesso alla prossima Champions League, a causa del sorpasso della Roma di Mourinho. In generale, si profila uno scontro a due per lo scudetto tra Inter e Juventus. La pensa così anche Paolo Di Canio, che in diretta a Tutti Convocati su Radio 24 ha detto: “Inter e Juventus lotteranno fino alla fine per lo scudetto, per le qualità che hanno e per la rosa a disposizione. L’Inter è quella che dovrebbe vincere il campionato, ma la Juventus gli darà filo da torcere anche se i nerazzurri dovessero allontanare i bianconeri di molti punti in classifica”.

Le dichiarazioni di Paolo Di Canio

L’ex attaccante tra le altre anche del Napoli ha individuato un’altra possibile pretendente alla vittoria finale: “C’è un intero girone di ritorno da giocare ancora, nella corsa al titolo potrebbe rientrare anche il Milan”, spiega Di Canio.

Ha poi aggiunto: “I rossoneri sono da considerare un’opzione per il primo posto solamente se uscissero dalle coppe europee, perché la rosa non è all’altezza di gestire molti impegni”, sottolineando come la rosa del Milan non sia all’altezza di Inter e Juventus.

Sul Napoli invece non ha dubbi: “Il Napoli invece credo sia ormai fuori dai giochi e può solo lottare per un piazzamento in Champions”, questa la sua opinione.

Di sicuro un parere più che legittimo, se pensiamo agli ultimi mesi del club partenopeo. Ora toccherà a Mazzarri rialzare la stagione del Napoli. Contro l’Inter non è andata bene, ma il tecnico toscano ha subito un’occasione per rifarsi: venerdì sera contro la Juventus. Dopo la gara dello Stadium, gli azzurri si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League nell’ultima del girone, al Maradona, contro il Braga.