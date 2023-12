Mazzarri cambia ancora il Napoli: soluzione alternativa in vista della Juventus

Manca un giorno a Juventus-Napoli. Con l’emergenza infortunati, Mazzarri dovrà fare altre modifiche alla sua squadra

Archiviata la brutta sconfitta contro l’Inter, il Napoli ha già messo da un settimana, nel proprio mirino, la partita di domani sera contro la Juventus. Gli azzurri sono a -11 punti dalla vetta, tanti per una squadra che ha la grande ambizione di vincere nuovamente lo scudetto per il secondo anno di fila.

Rimontare tutti quei punti all’Inter, squadra quasi vicina alla perfezione durante questa stagione, sembra un’impresa molto difficile. Bisognerà iniziare proprio dallo Stadium di Torino dove è necessario non sfigurare ed uscire con il bottino preferibilmente pieno. La squadra di Massimiliano Allegri però quest’anno si sta dimostrando cinica e solida difensivamente. Vincere a Torino significherebbe molto per la squadra di Mazzarri. Un successo darebbe tanta fiducia alla squadra che ha i mezzi per poter credere in quella che sarebbe un’impresa.

Le modifiche di Mazzarri in vista della Juve

A Castel Volturno è emergenza terzini. Il Napoli non gioca senza un laterale mancino di ruolo da due partite e mezzo. Con l’infortunio di Mario Rui e quello di Mathias Olivera, Mazzarri ha dovuto schierare prima Juan Jesus e poi Natan sulla fascia sinistra. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano starebbe provando anche una soluzione alternativa.

La prestazione di Natan non è stata totalmente negativa, seppure sia arrivata una sconfitta contro l’Inter. La rosea ipotizza una riconferma del brasiliano a sinistra con Juan Jesus spostato in mezzo, accanto a Rrahmani, al posto di Ostigard. Starà poi allo stesso Mazzarri scegliere se affidarsi alla fisicità del norvegese o all’esperienza del suo centrale brasiliano.