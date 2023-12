LIVE – Cittadinanza napoletana a Spalletti, a breve la cerimonia: c’è anche De Laurentiis

Luciano Spalletti è stato insignito della cittadinanza onorario dal Comune di Napoli. Tanta l’emozione per il tecnico campione d’Italia

La giusta ricompensa per aver fatto tornare Napoli, sportivamente parlando, sul tetto d’Italia. Proprio in questi minuti Luciano Spalletti ha ricevuto dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la cittadinanza onoraria della città partenopea. Dopo 33 lunghissimi anni d’attesa, la squadra azzurra è tornata a conquistare uno scudetto.

Se la squadra ha conquistato questo importante traguardo, gran parte del merito va dato certamente a Luciano Spalletti. Oggi commissario tecnico della Nazionale italiana, negli anni trascorsi a Napoli ha svolto un grande lavoro riuscendo a far arrivare la squadra sui livelli più alti dell’ultimo trentennio.

L’emozione di Spalletti

Da pochi minuti Luciano Spalletti è diventato un cittadino onorario di Napoli. Arrivato alla “Sala dei Baroni” del Maschio Angioino di Napoli, l’ex allenatore della squadra partenopea, già visibilmente emozionato, ha abbracciato il sindaco Gaetano Manfredi e ha iniziato a firmare maglie e bandiere ad alcuni dei presenti.

Alla cerimonia è arrivato anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Dopo l’incontro di lunedì sera a Milano per il Gran Galà del calcio, i due si rivedono nuovamente quest’oggi. All’arrivo c’erano tanti giornalisti pronti ad accogliere il patron partenopeo. ADL, come suo solito fare in tono sarcastico, ha detto “siete tutti scostumati” ai media presenti al Maschio Angioino.

