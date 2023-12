L’ex Napoli difende l’azzurro: “Non è lui il problema”

L’ex giocatore del Napoli prende le difese di uno degli uomini chiave della squadra di Walter Mazzarri: “Non ha nessuna colpa”.

È inutile nasconderlo o proteggersi dietro alle scelte arbitrali: il Napoli non sta attraversando un buon momento. È innegabile e oggettivo. La squadra che soltanto sei mesi fa si cuciva il tricolore sul petto, a dicembre ha dovuto già dire addio al sogno scudetto.

La pesantissima sconfitta contro l’Inter, addirittura la quinta stagionale al Maradona, ha sbattuto la realtà in faccia ai tifosi partenopei. Ora il Napoli è inferiore ad altre forze del campionato italiano come Inter e Juventus, ma soprattutto è inferiore al Napoli della passata stagione. Gli obiettivi vanno ridimensionati e ora bisogna pensare solo a conquistare il quarto posto, insidiato dalle inseguitrici.

Colpa di questa situazione è anche dei calciatori, non esenti da critiche. Sono tanti gli azzurri che sono la brutta copia di quelli visti l’anno scorso. Partendo da Rrahmani e Anguissa, passando per Lobotka fino ad arrivare ai pilastri Kvaratskhelia e Osimhen. Ma il tifo partenopeo si è scagliato soprattutto su Alex Meret.

L’ex Napoli prende le difese di Meret

Il portiere ex Spal sta vivendo una stagione con più bassi che alti, facendo tornare in mente i tempi in cui non riusciva a vincere i ballottaggi con l’estremo difensore colombiano David Ospina. Gli errori contro Real Madrid e Inter sono soltanto gli ultimi di una lunga serie, ma le colpe vanno distribuite equamente con un reparto difensivo che lascia molto a desiderare.

A prendere le difese di Meret ci ha pensato Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro rimasto nel cuore dei tifosi. Parlando ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, Iezzo ha voluto proteggere l’attuale numero uno del Napoli: “Meret non sta attraversando un buon periodo, non è quello dell’anno scorso, però non me la sento di dargli qualche colpa sui goal contro l’Inter. Non credo che il problema del Napoli sia Meret, ma la mancanza di determinazione in fase di non possesso”.

Per Iezzo non sarebbe nemmeno giusto iniziare a puntare su Pierluigi Gollini, secondo di Meret che ha dato buone risposte quando chiamato in causa con Empoli e Atalanta: “Cambiare il portiere non so se possa essere controproducente. Il problema è capire se in questo momento vale la pena cambiare”.

Meret sta attraversando qualche difficoltà, ma il problema del Napoli non è sicuramente (solo) lui. Eppure chissà se Mazzarri non inizi veramente a pensare all’ipotesi Gollini per il prossimo futuro.