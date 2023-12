“De Laurentiis paghi i conti in sospeso”, duro attacco dal Comune: è caos

Ormai da diverso tempo c’è uno scontro aperto tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il Comune di Napoli, a causa della questione stadio. Arriva l’attacco duro verso il patron azzurro.

Aurelio De Laurentiis è in continua lotta con il Comune di Napoli, a causa delle questioni inerenti al possibile nuovo stadio o al miglioramento del Maradona. Nelle recenti uscite, il patron del Napoli ha attacco duramente il Comune, poiché non vuole cedergli lo stadio.

Sono arrivate le immediate reazioni verso De Laurentiis da parte dei consiglieri comunali, con l’ultima arrivata proprio in giornata.

Continua lo scontro tra De Laurentiis ed il Comune di Napoli

Non si accennano a placare i dissidi tra Aurelio De Laurentiis ed il Comune di Napoli. Le recenti dichiarazioni del presidente del Napoli non sono affatto piaciute al Comune, che in più occasioni ha replicato duramente. Purtroppo però la questione non sembra placarsi, ed anzi continuano i battibecchi a distanza tra De Laurentiis ed i membri del Comune.

Al centro dello scontro c’è la questione stadio, per cui De Laurentiis lotta ormai da diversi anni. Purtroppo però non c’è l’apertura da parte del Comune a cedere totalmente lo stadio al presidente azzurro. Ciò non ha fatto altro che alimentare il diverbio tra le parti. Le recenti dichiarazioni di De Laurentiis sono sembrate delle minacce al Comune: “Vendetemi lo stadio. Altrimenti andiamo a Pompei o Caserta”. L’accusa del presidente del Napoli fatta nel pre partita di Real Madrid-Napoli non è piaciuta al Comune di Napoli. Difatti sono arrivate nei giorni successivi le immediate repliche del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dei consiglieri comunali.

Nel giorno del nuovo incontro tra De Laurentiis e Manfredi, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli a Spalletti, è arrivato un nuovo attacco da parte di un membro del Comune. Stavolta ad esprimersi sulla vicenda è stato Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli, intervenuto a Radio Punto Nuovo. Simeone è tornato a parlare nuovamente del tema stadio, dove ha pizzicato De Laurentiis: “Forse chiederà a Spalletti una consulenza gratuita (ride, ndr). Conosciamo ormai il presidente, ha un carattere poco napoletano, ma le polemiche personali vanno messe da parte. Ancora una volta ha provato a rubare la scena a Spalletti, ma gli vogliamo bene anche per questo. Forse avrebbe fatto meglio a passare in Comune per saldare qualche conticino ancora aperto, visto che la convenzione per lo stadio ha un’incombenza da risolvere il prima possibile (ride,ndr)“.

Simeone ha voluto stuzzicare De Laurentiis, accusandolo di avere dei conti in sospeso con il Comune di Napoli. Dunque lo scontro tra De Laurentiis ed il Comune di Napoli si tinge di un nuovo capitolo, ma sicuramente né seguiranno ancora tanti altri nel corso delle prossime settimane e non solo.