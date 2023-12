Ultim’ora Napoli, allarme rientrato: il titolarissimo di Mazzarri ci sarà contro la Juventus

Il Napoli si prepara ad affrontare la Juventus venerdì sera, gara che inaugurerà la prossima giornata di Serie A.

Prosegue il tour de force ostico per il Napoli. Il team allenato da Walter Mazzarri dopo aver affrontato: Atalanta, Real Madrid ed Inter, si concentrerà sulla Juventus di Max Allegri, saldamente al secondo posto a soli due punti dai nerazzurri.

Una sfida che potrebbe rappresentare uno spartiacque in positivo per Kvaratskhelia e compagni, che in caso di vittoria non solo accorcerebbero sui rivali, ma soprattutto, potrebbero cambiare l’inerzia di una stagione vissuta fino ad oggi sulle montagne russe, in cui la continuità sta maledettamente mancando.

Non sarà oggettivamente facile, i bianconeri sono in un ottimo momento e seppur non brillando nel gioco, come da aspettarsi per il concetto allegriano del calcio, stanno portando a casa i risultati sperati, rivelandosi la vera rivale dell’Inter di Simone Inzaghi.

Verso la Juventus, le ultime da Castel Volturno

Dovrà fare di necessità virtù Walter Mazzarri, costretto a rinunciare a ben due terzini su due nella corsia mancina, nello specifico Mario Rui e Olivera. Per l’uruguaiano ci vorrà almeno il 2024, mentre il portoghese, si spera di recuperarlo per la fine del 2023, con la gara casalinga contro il Monza nel mirino.

Due assenze importanti, a cui si è aggiunta quella di Zanoli, esterno basso destro che avrebbe potuto tranquillamente adattarsi sull’out sinistro, come già capitato a gara in corso al Bernabeu di Madrid. Per questa motivazione, l’ex tecnico del Cagliari sarà costretto ad optare per Juan Jesus o Natan, che a turno nelle ultime 3 sfide si sono destreggiati in un ruolo a loro non totalmente congeniale.

Nelle ultime ore, però, una notizia aveva incrementato la preoccupazione in casa Napoli: secondo alcune indiscrezioni, anche capitan Di Lorenzo infatti sarebbe stato alle prese con noie muscolari che gli avrebbero impedito di prender parte alla partita di venerdì. Una situazione paradossale, che avrebbe costretto Mazzarri a schierare una linea difensiva con ben 4 centrali di ruolo.

Fortunatamente, almeno stando al report pubblicato dalla società attraverso i suoi canali ufficiali, non sarà così:

“La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Terapie per Olivera. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Zanoli ha fatto parte di seduta in gruppo e parte personalizzata in campo”.

Come si puo denotare, i campioni d’Italia non hanno effettuato nessuna specifica per il capitano, come solito fare in caso di allenamenti a parte o terapie per i degenti. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi e soprattutto Mazzarri, di certo non aiutato nella sua seconda era dagli infortuni.