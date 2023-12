Titolare della Juventus, l’agente svela: “Lo scorso anno stava per acquistarlo il Napoli”

La Juventus sotto la guida del neo direttore sportivo Giuntoli pare aver cambiato marcia, ergendosi a reale rivale dell’Inter.

Cristiano Giuntoli sta pian piano lasciando il segno alla Juventus. L’ormai ex d.s del Napoli, dal 2015 sotto l’ombra del Vesuvio, ha culminato un percorso fatto di presenza costante in Europa, rinvigorito dalla Coppa Italia del 2020, con lo scudetto dell’annata scorse, ciliegina sulla torta di una esperienza che l’ha consacrato nell’olimpo del grande calcio.

Dopo il titolo di campione d’Italia, come Spalletti, Giuntoli ha scelto la via della separazione, optando per una Juventus, rivale di sempre degli azzurri, alla ricerca di una figura in grado di rilanciarla senza spese folli, attraverso una gestione oculata di risorse e giovani, insomma, il pane quotidiano dell’ex Carpi.

Ad oggi, la scelta della “Vecchia signora” è sembrata corretta, il team di Allegri seppur non brillando nel gioco sta convincendo, lottando spalla a spalla con un’Inter difficilmente arginabile almeno sino ad oggi.

Aneddoto di mercato: lo juventino vicino al Napoli

Nel corso della storia calcistica di Napoli e Juventus, tra le due storiche avversarie non sono mancati gli incroci di mercato oltre che di campo. Ultimo, non per importanza, quello di Gonzalo Higuain, che nel 2016 si accasò per la cifra allora record di 90 milioni a Torino.

Tempi lontani, almeno per il momento, con una Juventus che a causa delle ultime vicende societarie ha dovuto fare di necessità virtù optando per un calciomercato low – cost. Tra i nomi nuovi del team bianconero, c’è senza dubbio Cambiaso, ex Genoa e Bologna, più volte accostato anche al Napoli.

Ai microfoni di Radio CrC, Giovanni Bia, procuratore del calciatore, ha svelato alcuni aneddoti, confermando l’interesse del Napoli in merito al ragazzo:

“Il Napoli ha provato a prendere Cambiaso in passato, aveva però già chiuso Olivera e l’operazione non si è conclusa. Vi dirò di più, Giuntoli l’aveva già notato all’Alessandria, lo seguiva da tempo”.

L’agente, ha poi proseguito, analizzando il percorso del proprio ragazzo e l’impatto di Giuntoli nella società Juventus:

“Giuntoli è stato bravo, il direttore è entrato con educazione e rispetto alla Juventus. La “Vecchia signora” ha scelto un’altra strada, puntando sui giovani e cercando di costruire il proprio successo con calma, i fatti dicono che ci sta riuscendo. Cambiaso? Il suo sogno è di restare tanti anni alla Juventus, io da procuratore gli auguro di realizzarlo”.

Un aneddoto interessante, a confermare come nella passata stagione Cambiaso sia stato vicinissimo al Napoli, che liberatosi di Ghoulam cercò rapidamente di chiudere per un terzino sinistro, optando poi per Olivera, laureatosi campione d’Italia.