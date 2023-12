Squalificato dal Giudice Sportivo: salta Juventus-Napoli

Si avvicina Juventus-Napoli ma non arrivano buone notizie per uno dei tesserati: è stato squalificato, niente big match per lui.

Altro giro altra corsa. Dopo le tre gare delicate contro Atalanta, Real Madrid e Inter, il Napoli è chiamato a un altro big match in vista della prossima giornata di Serie A: venerdì 8 dicembre gli azzurri saranno ospiti della Juventus all’Allianz Stadium di Torino.

Una partita importantissima per entrambe le squadre ma che per il Napoli diventa quasi fondamentale in ottica classifica: un’altra sconfitta rischierebbe di far scivolare gli azzurri fuori dalla zona Europa. Per questo motivo, mister Mazzarri dovrà affidarsi ai migliori uomini a disposizione, senza poter fare troppi calcoli in vista del match dentro o fuori di Champions League contro il Braga di martedì prossimo.

Assodata l’assenza di Mathias Olivera, che probabilmente rientrerà direttamente a febbraio inoltrato, Mazzarri spera di recuperare quantomeno Mario Rui per la fascia sinistra. Il terzino portoghese potrebbe accelerare i tempi di recupero vista l’emergenza ed essere convocato per Torino. Ieri, infatti, ha svolto allenamento personalizzato in campo, confermando le buone sensazioni degli ultimi giorni.

Juve Napoli, squalifica tra i bianconeri: sarà assente al big match

Mentre il Napoli deve fare i conti con questo problema in difesa, Max Allegri ha recuperato i due titolari Danilo e Alex Sandro, a disposizione già nel match contro il Monza vinto all’ultimo respiro con gol di Gatti. Tra i giocatori in campo non ci sarà nessuno squalificato, ma in panchina sì: Allegri dovrà infatti fare a meno del suo collaboratore tecnico Maurizio Trombetta.

La decisione è stata presa dal Giudice Sportivo dopo l’allontanamento di Trombetta nel corso di Monza-Juventus. All’inizio del secondo tempo, intorno al cinquantesimo minuto, il membro dello staff tecnico bianconero avrebbe protestato in maniera plateale contro una scelta dell’arbitro Michael Fabbri che ha così deciso di allontanarlo dal campo.

Ieri è arrivata la squalifica del Giudice Sportivo che non consentirà a Trombetta di esser presente in panchina per il grande match dell’Allianz Stadium di venerdì sera: “per avere, al terzo minuto del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale”.