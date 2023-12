Prima partita del 2024, il Napoli va a Torino: giorno e orario ufficiale

Pubblicati giorno e date ufficiali della ripresa del campionato nel 2024, il Napoli sarà in campo a Torino per la prima partita dell’anno

Dicembre è iniziato, ci avviamo verso la fine dell’anno solare 2023. Dunque, è tempo di scoprire anche i primi impegni degli azzurri nel 2024. Il calendario completo è già stato reso noto, nel momento dell’annuncio quest’estate, prima dell’inizio del campionato. Tuttavia, la Lega annuncia man mano date e orari ufficiali, in modo anche da potersi regolare con i vari impegni europei. Quest’oggi è arrivato l’annuncio sulle prima partite del 2024. Gli azzurri cominceranno dalla trasferta di Torino.

Calendario Napoli, il 2024 comincia a Torino: data e ora

La Lega ha appena annunciato che il Napoli giocherà la diciannovesima giornata della stagione 2023\23 a Torino, contro i granata. Quella contro la squadra di Juric è l’ultima gara del girone d’andata.

Una trasferta avvincente, che andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il giorno prefissato è il 7 gennaio 2024, alle 15. Il giorno dopo l’Epifania la Serie A ha predisposto cinque delle dieci gare in programma. Le restanti cinque invece giocheranno proprio il 6 gennaio. In contemporanea con gli azzurri, alle 15, giocherà anche la Lazio di Sarri, in trasferta a Udine, contro l’Udinese.