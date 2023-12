Indagini della Finanza in Serie A, Alvino incensa De Laurentiis: “Unico modello”

La Guardia di Finanza indaga in Serie A, secondo Alvino l’unico modello da seguire è quello proposto da De Laurentiis: i dettagli

Questa mattina la Guardia di Finanza ha effettuato acquisizioni e documenti contabili nella sede dell’Hellas Verona. La situazione è ancora tutta da chiarire, ma è tangibile il pericolo di un nuovo caso giudiziario che incombe sulla Serie A.

L’inchiesta è volta ad individuare i responsabili (vi sono 26 indagati, tra cui anche il presidente Setti) dell’emissione di fatture false, diffuse da una società cartiera che si occupa di concessioni pubblicitarie.

Della situazione ne ha parlato il giornalista Carlo Alvino, che ci ha tenuto ad elogiare l’operato del presidente De Laurentiis. Di seguito quanto dichiarato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione di Radio Goal:

Ha poi spiegato Alvino: “Punto molto sulla trasparenza degli atti del Napoli e sull’onestà di una linea dirigenziale che fa dei comportamenti sani il suo mantra“. Linea dirigenziale che l’anno scorso ha portato ad uno scudetto che mancava in città da 33 anni:

Lo scudetto lo ha vinto questa società in maniera talmente bella che resterà per sempre nella memoria del calcio italiano. Mi sarebbe piaciuto pensare che fossimo all’inizio di un ciclo, ma non sarà così per diverse ragioni anche se il Napoli in campionato continuerà a dire la sua e difenderà il quarto posto.