Il Napoli guarda in Danimarca per il centrocampo: all-in sul 2003

Occhi sul centrocampista classe 2003, il Napoli bussa in casa Red Bull: chi è il danese che ha colpito particolarmente la dirigenza azzurra

Manca poco meno di un mese all’apertura della sessione di calciomercato invernale, a gennaio. Il Napoli non dovrebbe effettuare grosse operazioni di mercato. Si concentrerà piuttosto sul puntellare quei ruoli dove, perlopiù numericamente, c’è qualche lacuna. Oltre agli infortuni, come ad esempio quelli di Mario Rui ed Olivera, che stanno costringendo la dirigenza azzurra a guardarsi intorno per trovare un terzino sinistro, vanno considerate anche le assenze per la Coppa d’Africa. In particolare, Anguissa e Osimhen parteciperanno alla manifestazione, orientativamente, dal 13 gennaio all’11 febbraio.

La competizione africana priverà gli azzurri di due uomini fondamentali per lo scacchiere tattico di mister Walter Mazzarri. Se in attacco c’è abbondanza, con la possibilità di sostituire Osimhen con Raspadori e Simeone, a centrocampo la situazione è ben diversa. Cajuste non sta trovando abbastanza spazio, ed è l’unico che, in un certo senso, può quantomeno avvicinarsi alle caratteristiche di Anguissa. Inoltre, c’è da tener conto della questione rinnovo di Zielinski, per ora ancora in bilico. Per questo motivo il Napoli è alla ricerca di un centrocampista. Il profilo perfetto, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, sarebbe stato inquadrato in Maurits Kjaergaard.

Kjaergaard, il centrocampista classe 2003 che ha stregato il Napoli

Il ventenne, ora in forza al Red Bull Salisburgo, da l’impressione di essere un vero e proprio predestinato. Sin dai quando fu acquistato dal Lingby, club danese se ne parla un gran bene. Basti pensare che il gruppo Red Bull ha speso 2,7 milioni di euro per acquistarlo, una cifra molto alta se pensiamo al fatto che avesse solo sedici anni al tempo.

Dopo il prestito al Liefering, società satellite del Salisburgo, ha cominciato a dominare il centrocampo del club austriaco, anche in Champions League, dove vanta già alcune presenze.

Le prestazioni del calciatore danese hanno attirato l’attenzione di tanti grandi club. Si prospetta per lui un’asta al rialzo, che se non partirà quest’inverno avverrà certamente la prossima estate.

Il Napoli lo sta osservando già da diversi mesi. Il suo profilo piace tanto alla dirigenza, così come quello di Gronbaek, del Bodo Glimt, anche lui danese. I due giovanissimi talenti sono valutati più o meno allo stesso modo dai rispettivi club, circa 15 milioni di euro. Il Napoli ha intenzione di allargare la sua rosa di centrocampisti e questi due nomi sono assolutamente da tener d’occhio.