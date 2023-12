Giuntoli, l’ex presidente si sbilancia: allarme al Napoli su Zielinski e Anguissa

Cristiano Giuntoli si è legato alla Juventus dopo lo scudetto al Napoli, una separazione fortemente voluta dall’ormai ex azzurro.

Non solo Kim Minjae e Spalletti, anche in ambito dirigenziale il Napoli si è ritrovato nel post scudetto a dover rinunciare a figure di primo livello, su tutte, quella dell’attuale direttore sportivo della Juventus, l’ex Carpi Cristiano Giuntoli.

In azzurro dal 2015, Giuntoli ha scritto pagine importanti al Napoli, culminate con lo scudeto del 2023, arrivato a fronte di una delle più coraggiosi rivoluzioni degli ultimi anni. Dopo tale successo, l’ormai ex d.s azzurro, ha scelto di legarsi alla Juventus,

L’ex presidente di Giuntoli: “Non avra scrupoli con ADL”

Stefano Bonacini, ex presidente del Carpi, che ha avuto un rapporto di lunga data con Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo ex dirigente sulle frequenze di Radio Punto Nuovo. Bonacini ha toccato vari temi, tra cui il rapporto tra Giuntoli e De Laurentiis:

“Con De Laurentiis credo sia acqua passata, non è nel suo stile vivere di rivalsa, quello che doveva fare al Napoli l’ha fatto, ora pensa alla Juventus. Mi sento ancora con lui, venerdì sarò allo Stadium per la partita”.

L’ex patron del Carpi ha poi proseguito con un riferimento alle voci di mercato che vogliono la Juventus interessata ad Anguissa: