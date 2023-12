Gamba tesa sul Milan: ecco il colpo per la difesa

Il calciomercato del Napoli potrebbe arricchirsi di qualche colpo clamoroso già a gennaio: Meluso vuole soffiare un colpaccioal Milan.

Gli azzurri hanno bisogno di rinforzi immediati per riuscire a tornare in gioco ad alti livelli. La rosa attualmente a disposizione di Walter Mazzarri è già molto forte, essendo praticamente la stessa che ha vinto lo Scudetto nella passata stagione, ma ci sono alcuni ruoli che vanno assolutamente migliorati per permettere al tecnico di poter gestire tutti al meglio.

A gennaio potrebbero esserci dei movimenti di mercato che sembravano non utili a inizio stagione che ora, però, sembrano necessari per permettere alla squadra di poter crescere.

Calciomercato Napoli, Meluso soffia l’affare al Milan?

Il Napoli a gennaio può rinforzare la rosa con qualche elemento di valore che possa mettere una pezza lì dove necessario per rendere più facile e agevole il lavoro di Walter Mazzarri fino alla fine della stagione. La situazione in casa Napoli in questo mometnto è molto delicata e servirà riuscire a trovare gli elementi giusti per permettere alla squadra di tornare a girare come faceva un tempo, ovvero l’anno scorso con Luciano Spalletti.

Il Napoli ha bisogno di rinforzi in molte zone del campo ma la società, per gennaio, dovrà fare delle scelte importanti che serviranno per capire anche che tipo di giocatori chiederà Mazzarri. Ci sono molti nomi sulla scrivania di Meluso e dello staff mercato della squadra azzurra e presto potrebbero essserci delle novità.

Secondo le ultime notizie di mercato., il Napoli per gennaio sta seguendo il talento di Juan Miranda. Terzino sinistro classe 2000, il giovane esterno spagnolo è entrato nei radar partenopei e potrebbe esserei il rinforzo per la difesa. Le prestazioni e le condizioni di Mario Rui e di Mathias Olivera non convincono del tutto la società che, ora, pare intenzionata a voler agire in questo senso.

Stando a quanto riferisce fichajes.net, il Napoli sta studiando il profilo di Juan Miranda ma dovrebbe strapparlo al Milan. I rossoneri lo seguono da molto tempo e vorrebbero renderlo il vice Theo Hernandez. Moncada lo conosce bene e ha già intrecciato da tempo i colloqui con il suo entourage. Miranda sarebbe un’occasione d’oro sia per il Napoli che per il Milan perché ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe essere preso a basso costo.

Il Betis Siviglia lo cederà al miglior offerente ma in questo momento – nonostante gli ottimi rapporti tra il Napoli e la dirigenza andalusa dopo l’affare Fabian Ruiz – il Milan sembra un passo avanti al Napoli. Gli azzurri restano lì alla finestra in attesa di un errore dei rossoneri per approfondire i colloqui.