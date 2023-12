De Zerbi – Napoli, il tecnico svela tutto: il suo annuncio

De Zerbi è stato accostato al Napoli. Il tecnico del Brighton si è espresso riguardo il suo futuro: l’annuncio in conferenza stampa

I risultati poco soddisfacenti di Rudi Garcia alla guida del Napoli hanno costretto il presidente De Laurentiis a richiamare sulla panchina degli azzurri mister Mazzarri. Dieci anni dopo dall’ultima esperienza con il club partenopeo. Il tecnico toscano ha battuto la concorrenza di Igor Tudor, probabilmente a causa delle richieste contrattuali più affini alla volontà del patron azzurro. Infatti, Mazzarri ha accettato solo sette mesi di contratto, fino a fine stagione. Per questo motivo è ipotizzabile che, alla fine dell’anno il Napoli ripartirà con un nuovo allenatore e un nuovo progetto.

Tra gli allenatori accostati al Napoli negli ultimi tempi c’è anche Roberto De Zerbi, che sta stupendo tutti con il suo Brighton in Premier League. L’allenatore italiano è sulla bocca di tutti, tanti grandi club hanno intenzione di affidargli la panchina. Nelle scorse settimane si è parlato anche dell’interesse del Real Madrid, alla ricerca del successore di Carlo Ancelotti. De Zerbi ha parlato del suo futuro in conferenza stampa, alla vigilia del match di questa sera: Brighton-Brentford. Tanti i temi toccati, tra cui quello dell’eventuale ritorno in Italia.

Le dichiarazioni di De Zerbi

Tante voci, Real Madrid, Napoli e tante altre, ma De Zerbi sorprende tutti e sul rinnovo risponde: “Rinnovo? Sì, ne stiamo parlando. Al momento solo quello e non c’è nulla di fatto, ma ne stiamo parlando”. Il Brighton vuole bloccarlo, prolungando la durata del contratto e, ovviamente, un adeguamento dell’ingaggio.

“Sono molto felice a Brighton. Ho un ottimo rapporto coi giocatori, col club, con tutti i dirigenti. Io di solito lavoro per essere felice e divertirmi, ed è quello che sta succedendo a Brighton”, spiega De Zerbi.

Sulle voci riguardo i grandi club: “Alla fine si tratta di analizzare gli obiettivi, e se sono gli stessi del club, per me è un onore lavorare con questa squadra. Non cerco di salire al livello più alto: la cosa che conta di più per me è lavorare seriamente, con un buon club e buoni giocatori, cercando sempre di avere un obiettivo alto”.

Ovviamente bisogna contestualizzare il discorso, è normale che dal momento in cui, come prevedibile, arriveranno tante offerete dai top club, perlomeno ci pensi su. In ogni caso, si attendono aggiornamenti riguardo il futuro di De Zerbi nei prossimi mesi.