Verso Juventus-Napoli, Cambiaso avvisa gli azzurri: cosa succederà allo Stadium

In vista del match Juventus-Napoli, il difensore bianconero Andrea Cambiaso lancia un messaggio alla squadra di Walter Mazzarri.

Manca poco alla quindicesima giornata di Serie A, la quale si aprirà proprio con il tanto atteso match Juve-Napoli. Il calcio d’inizio è programmato per le 20:45 di venerdì 8 dicembre presso l’Allianz Stadium. Il Napoli di Walter Mazzarri dovrà quindi, volare a Torino e sfidare i bianconeri, cercando di conquistare i tre punti persi contro l’Inter.

In attesa della partita, Cambiaso avverte il Napoli

Dopo l’ennesima sconfitta in casa contro l’Inter di Simone Inzaghi, gli azzurri devono assolutamente trovare la vittoria all’Allianz Stadium. Non sarà certamente una partita facile quella contro la Juve, ma bisognerà comunque lottare per riprendersi il posto in zona Champions.

Si va dunque, verso Juventus-Napoli. In merito alla gara, il difensore della Juventus, Andrea Cambiaso ha rilasciato un’intervista durante una diretta Twitch. Il classe 2000 ha lanciato un forte messaggio agli azzurri e al mister Mazzarri. Di seguito, quanto evidenziato:

“Siamo due squadri forti e attrezzate. Il Napoli sarà affamato dopo la sconfitta con l’Inter, ma anche noi siamo affamati. Allo Stadium ho sempre trovato grande entusiasmo”.

Dunque, si prospetta una partita combattuta fino all’ultimo minuto da parte di entrambe le squadre, le quali hanno lo stesso obiettivo: vincere.