Tentazione Napoli, acquisto già a gennaio: svolta di calciomercato

Il Napoli di Walter Mazzarri è a lavoro per ritrovare la forma migliore, allo stesso tempo, la società inizia a muoversi in sede di mercato.

La vittoria con l’Atalanta aveva fatto ben sperare, nonostante ciò, il Napoli è successivamente incappato in due k.o contro Real Madrid ed Inter. Due sconfitte forse severe, in particolar modo contro i blancos, in cui la squadra dei campioni d’Italia in carica hanno mostrato buone trame di gioco e una compattezza per larghi tratti ritrovata.

A mancare, però, è stata in entrambe le partite la solidità difensiva, ormai lontano ricordo dall’addio di Minjae Kim. Natan aveva ben figurato nelle prime uscite in maglia partenopea, nonostante ciò, con il passare delle settimane, complici le difficoltà in cui si è ritrovata immersa la squadra, anche l’ex Red Bull Bragantino è andato calando.

Soprattutto negli ultimi 180 minuti, prima da centrale, poi da terzino, il brasiliano non ha convinto, marchiando entrambe le prove con errori macroscopici, su tutti quello in occasione del momentaneo 2 ad 1 del Real Madrid, in cui la marcatura assente su Bellingham è sembrata oggettivamente inspiegabile.

Dal campo al mercato, il Napoli si muove per gennaio?

A non aiutare il Napoli, è certamente anche la situazione infortunati. Mazzarri ha perso nel giro di poche settimane infatti entrambi i terzini sinistri, prima Mario Rui, poi Mathias Olivera nella gara d’esordio di Bergamo.

Con ogni probabilità, l’ex Getafe non rientrerà prima del 2024, a metà gennaio, mentre per Mario Rui, a discapito delle previsioni iniziali, il rientro dovrebbe avvenire tra poche settimane, nello specifico nel match casalingo contro il Cagliari.

A lungo, nel corso degli ultimi giorni, l’ambiente e gli addetti ai lavori si sono interrogati sulle possibili decisioni di mercato del Napoli, che in virtù di questo tour de force e della degenza lunga di Olivera sarebbero potuti intervenire sul mercato. A quanto pare, però, non sarà così, almeno stando alle dichiarazioni di Massimo Ugolini, giornalista Sky vicino all’ambiente Napoli, che a Radio Kiss Kiss si è così espresso:

“Olivera rientrerà nel 2024, nello specifico dovrebbe recuperare per metà gennaio, per Mario Rui la prima convocazione potrebbe avvenire invece con il Cagliari. Per questa motivazione, la società potrebbe anche decidere di non intervenire più sul mercato”.

Il giornalista, ha poi proseguito facendo il punto sull’impatto di Mazzarri, alle prese con le dovute valutazioni sul tema terzino: