Può lasciare il Napoli a gennaio: piace a un club di Serie A

Il giocatore potrebbe andare via da Castel Volturno già nella sessione di mercato di gennaio, ci sono nuovi aggiornamenti .

Un momento di forma negativo, ancora persistente, per gli azzurri. Nonostante il cambio in panchina, con Walter Mazzarri che ha ereditato il posto scomodo di Rudi Garcia, la situazione continua ad essere preoccupante per i partenopei. L’allenatore toscano, al suo esordio, era da subito riuscito a trovare la via dei tre punti contro l’Atalanta a Bergamo. Le sconfitte, con un pesante passivo di gol, arrivate al Santiago Bernabeu di Madrid e in casa con l’Inter, continuano a certificare le difficoltà viste durante questa stagione. L’emergenza delle vittorie nello stadio di casa continua a persistere, adesso il Maradona è diventato un vero e proprio tabù per gli azzurri.

Lo stadio di Fuorigrotta infatti non fa registrare una vittoria del Napoli, in campionato ed in Champions League, da fine settembre quando il Napoli riuscì ad imporsi per 4-1 sull’Udinese. Da allora soltanto pareggi e sconfitte sono maturate all’interno dello stadio casalingo del Napoli che proprio, tra le mura amiche, non riesce più a vincere. Intanto, a poco meno di un mese dall’apertura del calciomercato invernale, alla società occorre acquistare nuovi giocatori per poter aiutare la rosa a lottare per obiettivi più corposi.

Il punto sulle cessioni: Zanoli via a gennaio?

Il calciomercato estivo non è stato sufficiente per la società di Castel Volturno che non è riuscita ad acquistare un difensore centrale più pronto di Natan. Il brasiliano sta sfruttando le sue chances da titolare ma la sensazione è che, per sostituire la sontuosa stagione di Kim Min-Jae, andava preso un difensore più abituato al calcio europeo. Intanto continua l’emergenza in quel reparto. Gli azzurri, da almeno due partite, sono stati costretti a giocare senza un terzino sinistro di ruolo. L’emergenza è data dagli infortuni di Olivera e Mario Rui, con il portoghese che dovrebbe ritornare per la sfida con la Juve.

Alessandro Zanoli, durante la stagione, ha avuto pochissime chances. Il laterale italiano era stato uno dei migliori con la Sampdoria durante lo scorso anno. Trattenuto a tutti i costi da Rudi Garcia, nonostante le voci di mercato, è rimasto a Napoli. Zanoli però potrebbe presto lasciare i partenopei con la formula del prestito.

Secondo Marco Giordano, giornalista di Calciomercato.it, l’interesse del Genoa per Zanoli è persistente. La squadra di Gilardino potrebbe affondare il colpo già per gennaio. Il Napoli, come alternativa a Di Lorenzo, potrebbe cercare un giocatore con più esperienza in Serie A.