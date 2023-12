Olivera, imprevisto sul rientro: cattive notizie per Mazzarri

Continua l’emergenza infortuni in casa Napoli, notizia poco piacevole per Mazzarri: si allungano i tempi di recupero di Olivera

Mathias Olivera, durante la prima gara di Mazzarri sulla panchina del Napoli, contro l’Atalanta al Gewiss Stadium, ha rimediato un grave infortunio. Inizialmente il Napoli ha parlato di trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Poi, gli esami strumentali effettuati nei giorni immediatamente successivi alla gara hanno evidenziato la lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Un infortunio che ha fatto preoccupare, e non poco, i tifosi del Napoli. Intanto spuntano nuove indicazioni sui tempi di recupero.

Olivera, i tempi di recupero si allungano: quando è fissato il rientro

Sulle pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si legge un approfondimento sulle condizioni di Olivera. Stando alle ultime indiscrezioni, rese note dal quotidiano, il terzino partenopeo sarà monitorato con grande attenzione.

Per ora è stato scongiurato l’intervento chirurgico, si opterà per una terapia di tipo conservativo. In ogni caso però il suo rientro richiederà tanto tempo. Il quotidiano parla di febbraio come possibile data del rientro definitivo. Altri problemi per Mazzarri, che dovrà fare i conti anche con lo stop di Mario Rui, il cui rientro è previsto a metà mese. Almeno per le prossime gare il tecnico toscano dovrà inventarsi soluzioni alternative, come accaduto con Natan e Juan Jesus.