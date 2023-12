Napoli a caccia del terzino, Miranda e non solo: due nomi nel mirino

Non c’è solo il terzino spagnolo del Betis tra le opzioni al vaglio della dirigenza partenopea: altri due terzini nel mirino del Napoli

Juan Miranda, terzino spagnolo classe 2000 cresciuto nel vivaio del Barcellona e ora in forza al Betis Siviglia è il rinforzo prescelto per la fascia sinistra. Gli infortuni di Mario Rui e Olivera, che ne avranno ancora per un bel po’ prima di tornare a pieno regime, costringono il Napoli a guardarsi intorno ed individuare profili interessanti già per il prossimo mercato di gennaio.

Tuttavia, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiega che Miranda non è l’unica opzione. Il Napoli sarebbe interessato ad altri due laterali, entrambi provenienti dal campionato spagnolo.

Miranda non è l’unico obiettivo: il Napoli guarda anche in casa di Benitez

La Rosea parla di interesse del Napoli per Javi Lopez, laterale classe 2002 dell’Alaves. Il giovane spagnolo si sta mettendo in mostra per la sua grinta in fase di marcatura e grande propensione ad offendere, dispone anche di un ottimo tiro. Si tratta di un’opzione concreta oltre Miranda, anche per l’abbordabile prezzo.

Altra alternativa è Manu Sanchez, classe 2000 cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid. Questa stagione lo sta allenando Rafa Benitez, al Celta Vigo.

Al momento questi sono i profili maggiormente osservati dalla dirigenza partenopea, ma non è da escludere che poi si viri su altri profili. Sulla questione terzino sinistro, un must del calciomercato in casa Napoli degli ultimi anni, si saprà qualcosa in più nelle prossime settimane, più a ridosso dell’inizio del calciomercato invernale.