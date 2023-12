L’AIA non ha dubbi: la decisione su Massa fa infuriare i napoletani

Non si placano le polemiche dopo gli episodi arbitrali che hanno fatto discutere dopo Napoli-Inter: la decisione dell’AIA sull’arbitro Massa

Napoli-Inter, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A è terminata con un sonoro 0-3 in favore dei nerazzurri. Una vittoria certamente meritata, ma non scarna di polemiche. Infatti, hanno fatto tanto discutere alcune decisioni arbitrali prese dal direttore di gara Davide Massa e dal VAR. In primis il fallo di Lautaro su Lobotka, negli sviluppi dell’azione che ha portato al gol di Calhanoglu, poi il contatto tra Acerbi e Osimhen, nel quale l’arbitro non ha ritenuto sufficiente l’entità del tocco per assegnare un calcio di rigore al Napoli.

Massa, prestazione da incubo al Maradona: la valutazione dell’AIA è sorprendente

I partenopei sono infuriati per quanto accaduto domenica sera, sia per il risultato che per le decisioni arbitrali. Non a caso Walter Mazzarri non ha parlato nel post partita. Ci si aspettava inoltre una punizione da parte dell’AIA per Massa, dopo una giornata piuttosto negativa.

Invece, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il quartier generale degli arbitri ha promosso la prestazione dell’arbitro di Napoli-Inter quasi a pieni voti. Il contatto tra Lobotka e Lautaro è stato definito “mezzo errore”.