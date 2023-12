Juve-Napoli, recupero in difesa: ci sarà venerdì

Big match allo Stadium. Per la partita contro il Napoli, Massimiliano Allegri recupera un infortunato dall’infermeria

La sconfitta contro l’Inter deve essere subito digerita. Una prestazione che, condita da alcune incertezze arbitrali, ha fatto nuovamente sprofondare gli azzurri nello stadio di casa. La vittoria al Maradona resta ormai un lontano miraggio. Oltre due mesi senza successi nel proprio stadio, questo è uno dei campanelli d’allarme più grandi sia per la società che per i tifosi. I punti di distacco proprio dall’Inter capolista sono diventati undici. La stagione sembra quasi compromessa ma, con una vittoria contro la Juventus allo Stadium, il discorso scudetto potrebbe nuovamente riaprirsi.

È chiaro che l’obiettivo della società non sia soltanto un piazzamento tre le prime quattro e la qualificazione ai gironi di Champions League. Il sogno è quello di riconquistare lo scudetto per il secondo anno di fila. La strada però sembra farsi sempre di più in salita e la sensazione è che bisognerà non concedersi più sbandate come quelle di domenica sera o come quella di Madrid. Nonostante il cambio in panchina e l’esordio vincente a Bergamo, per Walter Mazzarri la situazione è più complicata del previsto. Venerdì sera, a Torino, serviranno obbligatoriamente i tre punti.

Pronto al rientro contro il Napoli

Vincere a Torino non è impossibile. Lo ha dimostrato l’anno scorso il Napoli, quando a dieci minuti dalla fine di una partita bloccata sullo 0-0, Jack Raspadori trovò il gol che consegnò di fatto lo scudetto agli azzurri. Quelli erano momenti di festa. Il Napoli quest’anno si presenterà allo Stadium con tutt’altro entusiasmo. La Juventus è protagonista di una grande stagione. Al secondo posto a soltanto due lunghezze dall’Inter, una vittoria contro il Napoli lancerebbe ancora di più la Juventus verso grandi obiettivi. Allo stesso modo, una sconfitta per i partenopei, sarebbe una mazzata quasi definitiva per i sogni scudetto. Intanto, in vista del match di venerdì sera, Max Allegri recupera Daniele Rugani dall’infortunio.

Secondo Tutto Mercato Web, Rugani era stato colpito da una sindrome influenzale che lo aveva tenuto lontano dai campi di allenamento della Continassa per alcuni giorni. Da questa mattina il difensore centrale italiano è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni e sarà totalmente a disposizione di Allegri per il match contro il Napoli. Bisognerà vedere se partirà dal primo minuto o se verrà schierato uno tra Alex Sandro o Danilo, appena rientrato da un duplice infortunio che lo ha tenuto bloccato in infermeria per quasi due mesi.