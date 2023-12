Il Milan prova a beffare il Napoli, pronta l’offerta per Miranda: i dettagli

Il Napoli prova il colpo Miranda sull’out mancino, per il terzino spagnolo, ci sarà però da battere una concorrenza d’eccezione.

Gli infortuni di Olivera e Mario Rui preoccupano, soprattutto quello dell’uruguaiano, che con ogni probabilità non rientrerà prima del 2024. Per questa motivazione, il direttore sportivo Meluso, starebbe sondando il mercato in entrata.

Tra i nomi valutati, c’è quello di Juan Miranda, terzino spagnolo classse 2000, in rampa di lancio nelle ultime due stagioni in Liga. Sul gioiellino del Betis Siviglia, non ci sarebbero però solamente i campioni d’Italia, ma anche il Milan.

Miranda – Napoli: i dettagli della trattativa

Il Betis, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, potrebbe chiedere per il suo giocatore una cifra tra i 10 ed i 15 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo. Nonostante ciò, il suo contratto in scadenza nel 2024, potrebbe giocare a favore degli acquirenti.

In tal senso, proprio una delle rivali italiane del Napoli, proprio il Milan, secondo il sopracitato portale, si sarebbe portata avanti. I rossoneri avrebbero un accordo di massima con l’esterno basso mancino per un contratto da 2 milioni a stagione.

Per provare a soffiare il ragazzo al club meneghino, quindi, bisognerebbe accellerare, sfruttando la necessità degli spagnoli di far cassa pur di non perderlo a zero. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Betis si potrebbe accontentare di una cifra che si aggiri intorno ai 4 milioni. Quale sarà la mossa del Napoli?