Doppio colpo per il Napoli: è sfida al Milan

Calciomercato Napoli, la dirigenza è al lavoro per mettere a segno un doppio colpo per Mazzarri: rinforzi in difesa e a centrocampo

Con la panchina affidata nelle mani di Walter Mazzarri, la dirigenza del Napoli può cominciare a pianificare l’oramai imminente calciomercato di gennaio. Manca meno di un mese all’inizio delle trattative. Gli azzurri non dovrebbero effettuare grosse operazioni, ma solo qualche rinforzo qua è là, per puntellare i reparti numericamente in difficoltà. Sopratutto a margine dell’emergenza infortuni che, nelle ultime settimane, ha riempito l’infermeria del Konami Training Center di Castel Volturno.

In particolare, gli infortuni di Zanoli, Olivera e Mario Rui hanno costretto Mazzarri a ricercare soluzioni alternative sulle fascia laterale sinistra. Contro l’Inter ha giocato Natan terzino sinistro, mentre al Bernabeu contro il Real Madrid è toccato a Juan Jesus. Due centrali adattati, che ovviamente non possono garantire tutto il supporto, specialmente dal punto di vista offensivo, di cui necessita il Napoli in quella zona di campo. Per questo motivo, spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbero individuato il rinforzo perfetto: Juan Miranda, spagnolo classe 2000 in forza al Betis Siviglia. Il calciatore cresciuto nella Cantera del Barcellona è finito anche sul taccuino degli uomini di mercato del Milan, si prospetta un duello infuocato.

Napoli, non solo Miranda: il quotidiano spinge per il colpo a centrocampo

Sempre dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si fa riferimento al continuo interesse del Napoli per Samardzic, già corteggiato quest’estate, prima del suo praticamente certo passaggio all’Inter, poi saltato.

Come caratteristiche è molto simile a Zielinski, ancora incerto riguardo il rinnovo. Se il polacco non dovesse prolungare con il Napoli, gli azzurri piomberanno sul talento ex Lipsia. Tuttavia Samardzic può anche sostituire Anguissa, che quest’inverno partirà per disputare la Coppa d’Africa con il suo Camerun, quadrando perfettamente all’interno della mediana partenopea.

Anche in questo caso c’è da battere una concorrenza spietata, con la Juventus di Giuntoli, che lo aveva già nel mirino ai tempi del Napoli, pronta a mettere le mani sul centrocampista dell’Udinese. La Juventus è anche su Zielinski, anche in questo caso si prospetta un intreccio di mercato abbastanza ingarbugliato.

Per ora non vi è nulla di certo, non è chiaro se gli azzurri porteranno a termine le trattative in questione già durante la sessione invernale di gennaio o si stanno muovendo in anticipo per l’annunciata rivoluzione estiva, ma comunque l’interesse per i due calciatori sopracitati è molto forte.