Cairo brucia sul tempo De Laurentiis: il Torino si fionda sul pallino del Napoli

Calciomercato Napoli, potrebbe sfumare l’approdo del giovane attaccante in maglia azzurra a causa dell’inserimento del Torino

Il Napoli di Mazzarri ha rimediato una brutta sconfitta, in casa contro l’Inter, per 0-3. Ad incidere particolarmente, oltre alle discutibili decisioni del direttore di gara Davide Massa, sono state le defezioni in fase difensiva del club campione d’Italia in carica. Il mister toscano è alle prese con una vera e propria emergenza. Con Mario Rui, Olivera e Zanoli ai box si è ritrovato costretto ad adattare Natan terzino sinistro contro l’Inter, stessa sorte per Juan Jesus contro il Real Madrid. Per questo motivo, la dirigenza si sta muovendo per individuare profili interessanti sul mercato.

Gli uomini di mercato del Napoli però non si stanno occupando solo della questione terzino sinistro. Infatti, in ballo c’è anche il futuro di Osimhen. Qualche giorno fa il presidente De Laurentiis ci ha tenuto a tranquillizzare tutti: “Siamo alla firma”, ha detto. Tuttavia, seppur dovesse arrivare il prolungamento di contratto, non è affatto da escludere un addio dell’attaccante nigeriano in estate. Quindi, ci si sta già guardando intorno per individuare profili interessanti che possano sostituire il capocannoniere dello scorso campionato di Serie A. Tra i giocatori osservati in passato c’è anche Armando Broja, attaccante del Chelsea, che in caso di cessione di Osimhen potrebbe fare alquanto comodo al Napoli.

Broja, non solo Napoli, anche il Torino di Cairo ci prova: i dettagli

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport però l’obiettivo azzurro potrebbe svanire a causa dell’inserimento del Torino. Infatti, il club di Urbano Cairo starebbe pensando all’attaccante del Chelsea già per gennaio.

La chiave è la cessione di Radonjic, in rotta con il tecnico Juric. Se il serbo dovesse essere ceduto, i granata tenteranno l’assalto per la punta albanese per rinforzare il reparto offensivo. Un acquisto alquanto rischioso se pensiamo alle ultime vicende.

Broja l’11 dicembre 2022 si è infortunato gravemente (rottura del crociato del ginocchio destro) in amichevole con il Chelsea. L’attaccante Blues è tornato ad allenarsi solo al luglio 2023. Finora ha siglato un gol in sei partite di Premier League.

Seppur ritornato a pieno regime. c’è da sottolineare il fatto che il classe 2001 sia un calciatore piuttosto propenso agli infortuni. Fatica ad avere una continuità di rendimento per questo motivo, seppur a tratti abbia messo in mostra doti assolutamente da fuoriclasse. Il talento è fuori discussione.