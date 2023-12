Paura per lo storico locale napoletano: incendio durante l’inaugurazione

Disavventura sfiorata per lo storico locale napoletano. Incendio durante l’inaugurazione e intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

Quella che doveva rivelarsi una giornata di festa stava per trasformarsi in una tragedia. Lo storico locale napoletano apriva i battenti, oggi, in una nuova sede.

La storica Trattoria Nennella dopo una storia che nasce nel dopo guerra ha deciso di spostarsi dalla loro prima sede. Dopo decenni in cui tantissimi tra napoletani e turisti si avvicendavano tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli per poter gustare un bel piatto di pasta e patate, il locale si è spostato.

Quest’oggi, infatti, ha aperto la sua nuova sede. La storica trattoria si è spostata in Piazza Carità, sempre a Napoli. La distanza dalla sede storica è minima, ma sicuramente questo è un cambio radicale nella storia della trattoria.

Il giorno di apertura della nuova sede, in un locale molto più spazioso e che quindi garantisce anche un servizio migliore ai clienti, doveva essere una serata di festa. Come rivelato dallo stesso gestore, non c’è stata una vera e propria inaugurazione, soprattutto per motivi di ordine pubblico, ma comunque lo staff si stava radunando per festeggiare in famiglia.

Trattoria Nennella, incendio nella nuova sede a Piazza Carità

Quella che doveva essere una serata di festa, però, stava per trasformarsi in una tragedia. All’improvviso dal nuovo locale fuoriesce una nube fumo nero.

Come rivelato dallo stesso proprietario, si è trattato di un vero e proprio incendio. Fortunatamente non ci sono state conseguenze ne per lo staff della trattoria, ne per i clienti. A dare vita all’incendio una friggitrice. Da qui il fumo di colore scuro scatenata proprio dall’olio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno svolto tutti gli accertamenti del caso. Le fiamme, invece, erano state domate dallo staff con i propri estintori.

A spiegare quanto accaduto nel dettaglio e a rassicurare tutti ci ha pensato lo storico volto di Nennella attraverso un post su Instagram.

Di seguito quanto evidenziato: