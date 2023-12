Napoli-Inter, il giudizio di Sacchi sorprende tutti: “Gli azzurri sono tornati”

Il Napoli perde contro l’Inter ed esce dalla lotta scudetto. Arrigo Sacchi, però, rilancia gli azzurri: “Sono tornati”.

Una sconfitta pesante da digerire quella maturata al termine dei 90 minuti tra Napoli e Inter. Gli azzurri scivolano al quinto posto in classifica, ma soprattutto a 11 punti di distacco dalla vetta. Questo, di fatto, li elimina dalla lotta per il titolo.

Addio Scudetto? Sacchi rilancia il Napoli

La partita di ieri sera ha messo in luce le gravi lacune difensive del Napoli. L’addio di Kim sta pesando più del previsto nell’economia azzurra. C’è da dire, però, che il Napoli si è ritrovato anche senza terzini di ruolo ed è stato costretto ad adattare Natan sulla fascia.

La partita di ieri, però, lancia inevitabilmente l’Inter verso la seconda stella. I nerazzurri, con ogni probabilità, se la vedranno con la Juventus fino alla fine. Al Napoli non resta che pensare di conquistare la zona Champions League.

Questo, però, non è quello che crede Arrigo Sacchi. L’ex tecnico del Milan ha spiegato come secondo lui gli azzurri non debbano demoralizzarsi e che possono ancora puntare al titolo.

Di seguito le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: