40 milioni per soffiarlo al Milan: dopo la cessione di Osimhen

Il futuro di Osimhen continua a essere un rebus in casa Napoli: in caso di cessione in estate è stato individuato il sostituto.

Gli azzurri si sono affidati completamente alla verve offensiva del bomber nigeriano che negli ultimi anni è diventato uno degli attaccanti più forti al mondo. Il suo contratto continua a essere argomento di discussione quotidiano negli ambienti napoletani ma ora pare essere arrivata una svolta importante. Il Presidente De Laurentiis ha annunciato che il numero 9 azzurro è ormai vicino alla firma sul nuovo contratto ma le voci su un possibile addio in estate non si sono placate.

Le grandi società europee – e anche arabe – pensano a Osimhen per migliorare il proprio reparto offensivo e non sarà facile trattenerlo, questa volta, se dovessero arrivare offerte da capogiro come accaduto la scorsa estate.

Calciomercato Napoli, Osimhen vale 100 milioni: il suo sostituto 40

Victor Osimhen è tra gli attaccanti più ricercati al mondo e il Napoli è conscio di poterlo perdere in estate se dovessero arrivare offerte importanti. Da tempo si parla di una sua possibile cessione ma poi non si è mai approfondito realmente il discorso del suo addio con gli altri club.

L’estate 2024 sarà rovente per Osimhen, con o senza il rinnovo del contratto, e in caso di addio è stato già individuato il suo sostituto.

Il Napoli segue da tempo i miglioramenti e gli sviluppi di Jonathan David, attaccante canadese del Lille che in Ligue 1 sta facendo vedere grandi cose e che sembra pronto al salto di qualità. Il classe 2000 è considerato uno dei migliori attaccanti attualmente in circolazione e il Napoli vorrebbe portarlo in Serie A in caso di cessione di Osimhen.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Lille ha fissato a 40 milioni il prezzo per la cessione di David in estate. Il ragazzo canadese è nel mirino anche del Milan che dovrà trovare un nuovo bomber su cui fare riferimento assoluto, considerata l’età avanzata di Olivier Giroud.

Napoli e Milan si daranno battaglia per il canadese del Lille e alla fine la spunterà la società che riuscirà a convincerlo maggiormente sia dal punto di vista economico che di progettualità. Per gli azzurri, però, sarà propoedeutica la cessione di Osimhen che porterebbe nelle casse almeno 100 milioni di euro, meno della metà dei quali sarebbero spesi per l’acquisto del centravanti canadese.

Molto dipenderà anche dai risultati di questa stagione: sarà fondamentale centrare la Champions League per riuscire a convincere un calciatore giovane ma desideroso di grandi esperienze a scegliere il Napoli e non altre società.