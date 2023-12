Striscioni contro il Napoli: arriva la risposta social agli interisti, da applausi – FOTO

Si infiamma il clima a poche ore di distanza dalla partita tra Napoli e Inter, botta e risposta tra i tifosi

Ormai ci siamo, tra qualche ora ci sarà il fischio d’inizio tra Napoli e Inter. Il match sarà in programma allo Stadio Diego Armando Maradona, nel quale il Napoli non vince da settembre. In quell’occasione i partenopei si erano imposti per 4-1 sull’Udinese, allora allenati da Andrea Sottil.

Durante questa stagione lo stadio Maradona sembra essere quasi maledetto per il Napoli che ha assolutamente bisogno di fare punti. Quale occasione migliore di tornare a vincere contro l’Inter che però, con una vittoria, potrebbe allungare addirittura a +11 proprio sugli azzurri. Intanto le due tifoserie cominciano a stuzzicarsi a vicenda.

Striscioni interisti contro Napoli

A poche ore dal fischio di inizio peculiare è stato uno striscione apposto dai tifosi nerazzurri su cui erano scritte parole d’odio per i napoletani e per la città partenopea. “Ieri, oggi e domani odio per Napoli e i napoletani”, questo è quanto recitava lo striscione interista.

Esemplare la risposta di Carlo Alvino, giornalista tifoso del Napoli che allo striscione nerazzurro ha risposto con una sua esultanza tipica in telecronaca. Carlo Alvino ha infatti scritto, tramite il suo profilo di X, rispondendo ai tifosi nerazzurri: “Non hanno fantasia, ricordo personle: ieri, oggi e domani segna sempre Matador Cavani”. Questa la risposta del giornalista.