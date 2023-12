Pioli lancia il messaggio sullo Scudetto: Napoli avvisato

Parla anche di Napoli Stefano Pioli, intervenuto nell’immediato post Milan-Frosinone. Le parole del mister rossonero sugli azzurri.

Napoli-Inter si avvicina sempre più ma nel frattempo è tempo di dare un occhio alle altre contendenti. Dopo aver vinto a Bergamo infatti, gli azzurri dovranno cercare di battere tra le mura del Maradona anche la compagnie allenata da Simone Inzaghi, per cercare di rimanere ancorati al terzo posto, allontanatosi ancor di più in seguito a quanto accaduto nell’anticipo.

Arriva infatti nel marasma e nell’emergenza più totale la vittoria del Milan sul Frosinone. Sono Jovic, Pulisic e Tomori gli artefici del successo rossonero, macchiato dalla sola rete di Brescianini nel finale. La squadra allenata da Pioli ha dunque consolidato il proprio terzo posto in classifica, che non potrà essere messo in discussione neanche in seguito alla sfida tra Napoli ed Inter in programma domani. Proprio sugli azzurri sono però arrivate le dichiarazioni da parte del tecnico rossonero.

Pioli sul Napoli, le parole

Altro che Milan in difficoltà. Nonostante l’emergenza in difesa infatti, i rossoneri sono riusciti a trovare una convincente vittoria contro il Frosinone di Di Francesco, vera sorpresa del campionato. Erano infatti in molti coloro sicuri di un possibile colpaccio gialloblù in quel di San Siro, dove i padroni di casa hanno però dominato. Il match non è infatti mai stato in discussione, con Pioli che ha quindi potuto contare anche sulle prime gioie stagionali di Luka Jovic. Gol e assist per il serbo, che ha così permesso ai rossoneri di portare a casa i 3 punti e di staccare definitivamente il Napoli in classifica.

Anche in caso di trionfo sull’Inter infatti, gli azzurri non potranno sorpassare il Milan, che ha però le idee ben chiare. Pioli continua infatti a vedere il club allenato da Mazzarri come minaccia al vertice e non solo per la terza piazza in classifica. Lo si evince quindi dalle dichiarazioni dell’allenatore nel post-partita DAZN.

“Dico che puntiamo al vertice perché è giusto così; quelli che non lo dicono è perché non vincono il campionato da più anni e l’obiettivo per loro è arrivare nelle prime quattro. Ma noi siamo il Milan e dobbiamo puntare al vertice, poi chiaramente vince uno. Inter e Juve sono squadre forti, sappiamo che dobbiamo fare qualcosa di incredibile, ma per sognare in grande dobbiamo lavorare tanto“, quanto detto da Pioli. Parole che sanno di avviso per Inter e Juventus ma anche per i Campioni d’Italia del Napoli, difatti la prima squadra da sconfiggere se si vuole puntare allo Scudetto.