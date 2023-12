Osimhen-Napoli, c’è la notizia che può sconvolgere il mercato di gennaio

Il calciomercato di gennaio è alle porte, Osimhen è ricercato dai top club europei ed è già arrivata una proposta al Napoli per la cessione.

Il Napoli si appresta a vivere un mese di dicembre decisivo per quelle che saranno le ambizioni in stagione. Prima i match di campionato con Inter e Juventus che diranno se gli azzurri potranno ancora pensare di lottare per lo scudetto, poi la sfida decisiva per il passaggio del turno di Champions League contro il Braga. Gare fondamentali che ci diranno di più sul Napoli di Mazzarri.

Il Chelsea ci prova già a gennaio per Osimhen, il Napoli dice di no

La squadra è concentrata sul lavoro da svolgere in campo, ma intanto la società è attenta alle dinamiche di calciomercato. Uno dei nodi da scogliere in casa Napoli è quello relativo al futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, come sappiamo, ha il contratto in scadenza nel giugno 2025. Ciò vuol dire che entro i prossimi mesi De Laurentiis dovrà scegliere una delle strade che vi si pareranno davanti: il rinnovo del contratto, a cifre importantissime, oppure una dolorosa ma importante cessione.

Una terza possibilità, però, in realtà ci sarebbe. Ovvero quello della cessione già a gennaio, in modo da vendere Osimhen quando il potere contrattuale è ancora tutto nelle mani del Napoli. Il Chelsea, come ormai da settimane raccontano in Inghilterra, sarebbe pronto a portare Osimhen in Premier League. Eppure, stando a quanto raccolto, al momento presidente De Laurentiis non sarebbe in alcun modo intenzionato a vendere l’attaccante a gennaio.

La volontà di De Laurentiis, a prescindere dal rinnovo del contratto che appare più vicino dopo le recenti parole del presidente, sarebbe quella di continuare a tenere Osimhen almeno fino al termine della stagione. Soltanto allora il Napoli valuterà la cessione dell’attaccante, che comunque sarà a una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Qualora, invece, dovesse arrivare un’offerta senza senso da parte del Chelsea o di altri club (per intenderci vicina ai 200 milioni di euro, ndr), allora la dirigenza partenopea valuterà la possibile cessione.