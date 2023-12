“Non sei tu il capitano”, clamoroso tra Garcia e Di Lorenzo

Retroscena inaspettato svelato dal noto giornalista riguardo il rapporto dell’oramai ex allenatore del Napoli Rudi Garcia e capitan Di Lorenzo

Non un bel ricordo quello lasciato da Rudi Garcia a tutto l’ambiente Napoli, giocatori compresi. Tralasciando i risultati, a tratti positivi, l’impressione è che non sia mai scattato il feeling con la rosa campione d’Italia in carica. Il tecnico è sempre parso piuttosto distaccato dallo spogliatoio, come se non camminassero nella stessa direzione. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha svelato un retroscena indicativo sul rapporto del tecnico francese con la squadra.

Caressa: “Garcia ha sbagliato sin dal primo giorno”, la mossa che lo inchioda

Fabio Caressa spiega che, secondo lui, Garcia ha proprio sbagliato l’approccio con il Napoli, sottolineando in particolare un episodio, con Di Lorenzo protagonista. “Garcia ha sbagliato clamorosamente già il primo giorno quando è andato in ritiro e ha detto il capitano non è Di Lorenzo ma lo decido io. Ha voluto mettere davanti sé stesso con un atteggiamento molto masochista e ha sbagliato completamente”, ha evidenziato il giornalista di Sky Sports.

Infine, Caressa ci ha tenuto a discutere riguardo le differenze tra il Napoli di Garcia e il Napoli di Mazzarri: “Forse è presto per dire se c’è una differenza tra il Napoli di Garcia e quello di Mazzarri. Però ho dato un’occhiata ai dati di quello del tecnico francese e vi dico che non è che fossero lontanissimi da quelli di Spalletti”, ha concluso con questa sottolineature il suo intervento.