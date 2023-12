LIVE – Napoli – Inter in diretta: le formazioni ufficiali

Il Napoli scende in campo contro l’Inter in una sfida d’alta quota che deve rimettere in carreggiata gli azzurri per il resto del campionato.

Gli azzurri sono tornati a ruggire in campionato e sembra aver iniziato a funzionare la “cura Mazzarri”. La vittoria contro l’Atalanta ha dato una spinta importante alla squadra che ora affronterà la capolista Inter e servirà una vittoria per accorciare la classifica e mandare un messaggio a tutte le altre squadre.

Napoli – Inter, le formazioni ufficiali: sorpresa per Mazzarri

L’ultima settimana è stata fondamentale per il recupero al 100% di Victor Osimhen che si riprende il posto da titolare contro l’Inter dopo i due spezzoni giocati contro Atalanta e Real Madrid. La sorpresa per il Napoli riguarda la difesa e il centrocampo: non giocherà Juan Jesus da terzino sinistro, come era successo al Bernabéu, ma ci sarà Natan, con Ostigard al centro.

A centrocampo, invece, gioca Elmas al posto di Zielinski, che non era al 100% e non verrà rischiato.

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli Inter:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

NTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.