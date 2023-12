Inter, Inzaghi sicuro: spunta il gesto prima della partita

Manca poco e poi allo stadio Diego Armando Maradona sarà Napoli-Inter, Inzaghi ha in mente un piano

Lo stadio casalingo per il Napoli quest’anno sembrerebbe rappresentare un vero e proprio ostacolo. L’ultima vittoria tra le mura amiche risale al 27 settembre, quando in quella circostanza i partenopei batterono l’Udinese per 4-1. Da allora, tra campionato e Champions League, gli azzurri in casa non hanno più vinto.

Allo stesso modo, per il big match di stasera, contro l’Inter, sarà un’occasione gigantesca per riaprire il campionato e riavvicinare la squadra di Mazzarri alle prime posizioni della classe.

La probabile formazione dell’Inter

Una vittoria contro i nerazzurri, non solo rilancerebbe la squadra in classifica, ma darebbe tanta fiducia utile per il calendario ostico che continuerà anche dopo l’Inter. Per la sfida del Maradona Simone Inzaghi ha in mente di fare alcuni cambi ed accorgimenti tattici rispetto alla partita precedente.

Già qualificati agli ottavi di Champions League, i nerazzurri erano andati con tante riserve a Lisbona per la sfida contro il Benfica. Per stasera, in campo tornerà di nuovo tutta la squadra titolare che sarà disposta in campo in maniera differente da Simone Inzaghi. In porta tornerà Yann Sommer, Matteo Darmian invece arretrerà tre i tre difensori centrali in quanto ci sarà il ritorno di Denzel Dumfries. A centrocampo confermati Barella, Chalanoglu e Mkhitaryan. In avanti ritorna la coppia gol Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Inoltre, Inzaghi ha battuto molto sulla questione psicologica: Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, secondo il tecnico nerazzurro quel momento della stagione dove la tenuta psicologica rischia di indirizzare il campionato. La testa, ancor prima di tutto il resto: questo è stato il sunto di continui discorsi fatti dall’allenatore prima della partenza per Napoli.