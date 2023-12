Guai per Mazzarri, un top in dubbio per Napoli-Inter: è pronto il sostituto

Napoli-Inter, spunta un problema per Mazzarri a pochissime ore dal match. Il tecnico prenderà una decisione definitiva questa mattina

Match cruciale per il prosieguo della stagione, Napoli-Inter andrà in scena questa sera alle ore 20:45, nella splendida cornice dello Stadio Diego Armando Maradona. Per Mazzarri si tratta del ritorno nell’impianto di Fuorigrotta, dinanzi ai propri tifosi, da allenatore del Napoli, dieci anni dopo dall’ultima volta. Un inizio non proprio “comodo” quello di Mazzarri sulla panchina azzurra. Dopo Atalanta e Real Madrid, ora tocca all’Inter prima in classifica, poi la Juventus in trasferta e l’ultima di Champions contro il Braga.

Napoli-Inter, brutte notizie per Mazzarri: un titolare in dubbio

Il Napoli è alle prese con una vera e propria emergenza nel ruolo di terzino sinistro. Mario Rui e Olivera ne avranno ancora per un bel po’ e il tecnico azzurro è costretto ad inventarsi soluzioni alternative, come accaduto con Juan Jesus a Madrid. Contro l’Inter dovrebbe completare il pacchetto difensivo Natan. Per il resto della formazione non dovrebbero esserci troppe differenze rispetto agli undici visti in campo dal primo minuto a Madrid.

Intanto però Mazzarri dovrà fare i conti con un altro problema. L’edizione odierna di Repubblica Napoli fa luce sulle condizioni di Zielinski. Stando a quanto riportato dal quotidiano, Zielinski non avrebbe smaltito del tutto i postumi del contatto con Rudiger, che lo ha costretto ad uscire anticipatamente dal match del Bernabeu.

La rifinitura di questa mattina sarà decisiva per Mazzarri. Nel caso in cui il polacco non dovesse farcela è pronto a prendere il suo posto Eljif Elmas, che completerà il centrocampo con Lobotka e Anguissa.