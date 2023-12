Emergenza terzini, buona notizia per il Napoli: “Può tornare con la Juve”

Walter Mazzarri potrebbe recuperare un giocatore importante per la delicata sfida della prossima settimana. Ottime chance di vederlo tra i convocati per la Juventus

Un campionato che potrebbe riaprirsi totalmente e rimettere gli azzurri in gioco. Il sogno è chiaro e conclamato: Il Napoli vuole riconfermarsi campione d’Italia. Per poter far sì che questo accada nuovamente, a distanza di un anno, ci sono alcuni punti da recuperare e le prossime due sfide di campionato, per gli uomini di Walter Mazzarri, avranno decisamente una grande importanza. L’avvio stagionale dei partenopei è stato tanto al di sotto delle aspettative. Se la squadra dell’anno scorso, quando in panchina c’era seduto Luciano Spalletti, era dominante in lungo e in largo, quest’anno le cose stanno andando diversamente.

Ad essere complice dell’andazzo altalenante del Napoli è stato sicuramente il gioco di Rudi Garcia che, senza una manovra avvolgente e con scarse idee tattiche, ha fatto perdere tanti punti in classifica alla sua squadra. Esonerato dopo la partita con l’Empoli, adesso toccherà a Walter Mazzarri riaprire il discorso scudetto. Tanto si deciderà nella sfida di stasera dove, allo Stadio Maradona di Fuorigrotta, andrà in scena Napoli-Inter. Stesso discorso per quel che accadrà la settimana prossima, allo Stadium di Torino, gli azzurri affronteranno successivamente la Juve di Max Allegri.

Scontri decisivi, un recupero fondamentale

Due sfide cruciali ai fini della classifica che, sommate insieme a quella con il Braga del prossimo 12 dicembre, chiuderanno un circolo di partite molto impegnativo per la squadra di Mazzarri. Così come accaduto per la partita contro il Real Madrid, anche stasera il tecnico di San Vincenzo livornese si troverà senza un terzino mancino di ruolo. Al Santiago Bernabeu Juan Jesus era stato provato in quel ruolo in via sperimentale. Tuttavia, nonostante le aspettative negative, il centrale brasiliano ha disputato una partita ordinata che non è comunque servita a far evitare la sconfitta alla sua squadra. Per il prossimo match, secondo quanto riportato odiernamente da Tuttosport, il Napoli potrebbe recuperare Mario Rui.

Sarebbe una notizia importantissima per Mazzarri che anche stasera dovrà fare a meno di giocatori mancini di ruolo sulla corsia sinistra. Considerando anche l’infortunio di Alessandro Zanoli, che sarebbe stato adattato a sinistra, toccherà nuovamente a Juan Jesus. Il recupero di Mario Rui sarebbe fondamentale per il Napoli che potrà avere almeno un giocatore in quella posizione a disposizione contro la Juventus. Mati Olivera, infortunatosi settimana scorsa a Bergamo, rientrerà nel 2024 dopo la pausa natalizia del campionato.