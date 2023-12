Dove vedere Napoli-Inter in Streaming e in TV

Torna la Serie A e torna il Napoli al Maradona che ospiterà in questo turno l’Inter. Ma dove sarà possibile vedere la partita in Streaming e in tv?

Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, andrà in scena il big match della 14esima giornata tra Napoli e Inter. Un match importante che vedrà scontrarsi due big del nostro campionato, ma con obiettivi diversi. Da una parte c’è il Napoli di Mazzarri, che in campionato è tornato a vincere nello scorso turno contro l’Atalanta. Il come back in panchina del tecnico toscano ha segnato un punto di svolta nella stagione dei partenopei, e anche nel gioco la squadra dello scorso anno pare esser tornata all’assalto. Anche a Madrid, una reazione è arrivata e seppur qualcosa è andato storto, qualcosa è sembrato girare nel verso giusto.

Nelle ultime 5 gare in campionato, ha totalizzato solo 3 vittorie e poi 1 pareggio e una sconfitta. Il pareggio è arrivato con il Milan in casa, grazie ad una rimonta che salvò per poco la panchina di Garcia. La sconfitta è arrivato prima della sosta nazionale, contro l’Empoli, che poi ha visto l’esonero dell’allenatore francese con il cambio di rotta verso il tecnico toscano.

Dall’altra parte c’è l’Inter di Inzaghi, primo in classifica con un bottino in questo campionato impressionante. I neroazzurri si sono contraddistinti per il gioco, anche se nell’ultimo turno è arrivato un pareggio contro la Juventus. Un pareggio innocuo, che non ha fatto danni alla classifica, ma incide sul morale dei calciatori. Con il Benfica, in Champions la batosta è stata evitata, con una rimonta che sa di grande mentalità. Nelle ultime 5 gare di campionato sono arrivate 4 vittorie e 1 pareggio. Un bottino che sin qui ha consacrato l’Inter squadra più in forma del campionato, in testa alla classifica.

Gli ultimi 5 precedenti

Gli ultimi 5 precedenti fra Napoli e Inter in tutte le competizioni si sono conclusi con 2 vittorie interiste, altrettanti pareggi e solo 1 vittoria degli azzurri. Al Maradona l’ultima volta finì 3-1 per il Napoli, poi una sfilza di sconfitte e pareggi che non hanno dato lustro al Napoli.

Dove vederla?