Convocati Napoli-Inter, la decisione ufficiale su Zanoli e Lindstrom

Poche ore al fischio di inizio tra Napoli e Inter, Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per il match del Maradona

Sarà un match importantissimo ai fini della classifica. Stasera allo stadio Diego Armando Maradona sarà Napoli-Inter. Una vittoria rilancerebbe gli azzurri in classifica reinserendosi in una lotta con altre tre squadre e provando ad inseguire il sogno di uno scudetto bis.

Un successo in campionato, per il secondo anno di fila, sarebbe un’impresa storica per la squadra partenopea. Molto della stagione verrà deciso nello scontro di stasera contro i nerazzurri e in quello di venerdì prossimo in cui, a Torino, il Napoli affronterà la Juventus.

I convocati per Napoli-Inter

Da pochi minuti Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per l’importantissima sfida di stasera tra Napoli e Inter. Convocato all’ultimo anche Jesper Lindstrom che aveva saltato la sfida con l’Atalanta e quella con il Real Madrid. Niente da fare per Alessandro Zanoli che è ancora costretto a rimanere ai box.

Di seguito ecco la lista dei convocati del mister livornese per il match di stasera:

IDASIAK Hubert

GOLLINI Pierluigi

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

JUAN JESUS

NATAN Bernardo De Souza

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

DEMME Diego

ELMAS Eljif

GAETANO Gianluca

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

ZIELINSKI Piotr

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio

OSIMHEN Victor