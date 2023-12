Verso Napoli-Inter, Mazzarri stravolge tutto: “Giocherà fuori ruolo”

Le probabili formazioni di Napoli-Inter, Mazzarri stravolge l’undici titolari e studia una mossa per sorprendere Inzaghi

Napoli e Inter domani sera si scontreranno nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Gli azzurri vengono dalla disfatta del Bernabeu, in Champions League. Mentre i nerazzurri hanno conquistato un pareggio per 3-3, insperato alla fine del primo tempo, contro il Benfica. Inzaghi ha invece preservato quasi tutti i titolari in vista della gara del Maradona.

Il Napoli è alle prese con una vera e propria emergenza sulla fascia laterale sinistra. Infatti, i gravi infortuni di Mario Rui e Olivera costringono Mazzarri a studiare opzioni alternative. Al Bernabeu abbiamo visto Juan Jesus svolgere il ruolo di terzino sinistro, ma contro l’Inter il tecnico azzurro potrebbe optare per una nuova opzione.

Napoli-Inter, chi giocherà terzino sinistro? Nuova soluzione

Stando a quanto riportato da Sky Sports, ad occupare il ruolo di terzino sinistro potrebbe essere Natan, per ora preferito a Juan Jesus. Il centrale brasiliano ha già svolto il ruolo di terzino sinistro in Brasile, Mazzarri avrebbe intenzione di riadattarlo. Invece, per il resto della formazione, non dovrebbero esserci grandi novità.

Di seguito la probabile formazione degli azzurri: